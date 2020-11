Von Montag bis Donnerstag bleibt das Erholungsgebiet in der Winterzeit aber weiterhin geschlossen, um den Wildtieren in der kalten und kräfteraubenden Jahreszeit möglichst viel Ruhe zu gewähren. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Der Lainzer Tiergarten im Westen Wiens schließt von Anfang November bis Weihnachten normalerweise seine Pforten, um den Wildtieren Ruhezeit zu ermöglichen. Infolge der Coronavirus-Pandemie bleibt das Erholungsgebiet im heurigen Winter allerdings geöffnet – zumindest von Freitag bis Sonntag, beginnend mit 13. November. Der Zugang durch das Lainzer und St. Veiter Tor ist dann jeweils zwischen 8 und 17 Uhr möglich.

"Es freut mich, dass wir für diese entbehrliche Zeit des Lockdowns den Wienerinnen und Wienern mit der erweiterten Öffnung des Lainzer Tiergartens ein zusätzliches Angebot zur Erholungsnutzung anbieten können", sagte Forstdirektor Andreas Januskovecz in einer Aussendung am Freitag. Die Besucher werden allerdings darauf hingewiesen, dass im Lainzer Tiergarten kein Winterdienst besteht und deshalb entsprechendes Schuhwerk empfohlen wird.

Von Montag bis Donnerstag bleibt in der Winterzeit das Erholungsgebiet weiterhin geschlossen, "um auch den Wildtieren in der kalten und kräfteraubenden Jahreszeit möglichst viel Ruhe zu gewähren und die notwendigen Baumschutzmaßnahmen durchführen zu können", hieß es in der Aussendung. Während der Weihnachtsferien (24. Dezember bis 6. Jänner) kann der Lainzer Tiergarten dann täglich besucht werden. (APA, 6.11.2020)