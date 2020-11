11.05 DISKUSSION

Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure nach dem Terroranschlag in Wien Petra Stuiber (DER STANDARD), Karin Leitner (Tiroler Tageszeitung), Klaus Herrmann (Kronen Zeitung), Andreas Koller (Salzburger Nachrichten) und Rainer Nowak (Die Presse) diskutieren bei Matthias Schrom (ORF).

Bis 12.00, ORF 2

13.05 MAGAZIN

Panorama – 50 Jahre Austropop – Die Steirer Steffi Werger, STS, Erste Allgemeine Verunsicherung im Wahrheitsspiegel des ORF-Archivs. Bis 13.30, ORF 2

18.55 MAGAZIN

Karambolage Das Magazin der Deutsch-Frankophilie, heute mit der Geschichte einer wahren Berliner Delikatesse: der Currywurst, nebst der Frage, ob ein deutsches Schwein anders grunzt als ein französisches. Suzanne Berjot folgt außerdem in Paris den Spuren Haussmanns, der im 19. Jahrhundert das Pariser Stadtbild entwarf. Bis 19.10, Arte

20.15 OPER

Erlebnis Bühne: Pagliacci mit Jonas Kaufmann. Am Pult der Staatskapelle Dresden stand in Salzburg Christian Thielemann. Kaufmanns Nebenbuhler um Neddas (Maria Agresta) Herz war, als Silvio, Alessio Arduini. Bis 21.40, ORF 3

20.10 THEMENABEND

Oktoskop: Werkschau Ekaterina Shapiro-Obermair Die filmische Praxis der österreichischen Künstlerin ist eine ethnografische. Am Anfang eines Kunstprojekts stehen oftmals Videoaufnahmen, die ihr als Recherchematerialien dienen. Um 21.40 Uhr folgt Barbara Eders Spielfilmdebüt Inside America. Bis 23.55, Okto

20.15 WESTERNHELD

Rio Lobo (USA 1970, Howard Hawks) Am Beginn ein lyrisches Gitarrenspiel über dem Vorspann, es folgt der Witz des Professionalismus in seiner schönsten Form: Südstaatler schmieren Eisenbahnschienen mit Schmierseife ein, Hornissen landen in Zugwagons, John Wayne muss sich der Konföderierten annehmen. Das zerrissene, eigentümlich unfertige Werk wird danach in einem Porträt über John Wayne vertieft.

Bis 23.00, Arte

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Der lange Schatten des Terrors – Suche nach Schuld und Verantwortung Bei Claudia Reiterer diskutieren: Sabine Matejka, Präsidentin der Richter- und Richterinnenvereinigung, Terror-Experte Nicolas Stockhammer und Friedrich Alexander Koenig, Generaldirektor für den Strafvollzug im Justizministerium, ÖVP-Sicherheitssprecher Karl Mahrer und FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz. Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTARFILM

Alain Delon Zum 85. Geburtstag: Der Schauspieler, Womanizer und Geschäftsmann hat mit Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni und Jean-Luc Godard gedreht. Nach dem Porträt folgt um Mitternacht Scorpio mit Alain Delon als Auftragskiller in Wien. Bis 0.00, ORF 2

"When Scorpio wants you, there’s no place to hide!" Alain Delon ist Jean alias "Scorpio", von Beruf Auftragskiller – 0.00 Uhr, ORF 2.

Foto: ORF/MGM

(Doris Priesching, 8.11.2020)