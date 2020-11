Der Streaming-Riese möchte so klassische Fernseh-Nutzer in Frankreich ansprechen

Netflix scheint ein neues Angebot zu testen und zwar einen linearen, TV-ähnlichen Kanal namens Direct. Dieses Mal spielen jedoch nicht nur eine kleine Nutzeranzahl Versuchskaninchen, sondern ganz Frankreich, mit seinen neun Millionen zahlenden Kunden.

So sieht Netflix lineares Programm-Angebot Direct in Frankreich aus Foto: Netflix

Der Streaming-Riese zeigte sich in den vergangenen Monaten recht experimentierfreudig. Interaktive Serien, eine Shuffle-Funktion oder die neue Auflistung der Top 10 Serien und Filme unter Nutzern sind Versuche der Steaming-Plattform, das Nutzererlebnis zu verbessern.

24 Stunden Programm

In einem Blogeintrag verkündete Netflix nun sein neustes und gewagtestes Projekt. Mit dem Direct-Angebot wolle man die eingesessenen TV-Konsumenten abholen, die sich beim Fernsehen "zurücklehnen" wollen, so Netflix. Diese seien besonders in Frankreich weit verbreitet.

Der Kanal spielt 24 Stunden lang ein fixiertes Programm ab, das sowohl aus französischen, als auch US-amerikanischen Filmen und Serien besteht. Wie Engadget berichtet, soll das Programm alle fünf Tage erneuert werden, als Basis für die Auswahl der Inhalte werden jedoch nicht die Präferenzen des einzelnen Nutzers herangezogen, sondern ihre Popularität auf der gesamten Plattform.

Nur über Browser

Verfügbar ist Direct nur über die Browser-Version der Streaming-Plattform, und kann daher nicht über die App, Kabel-Reciever oder Streaminggeräte verwendet werden. Laut Netflix startete das Angebot für manche Abonnenten am 5. November und soll bis Anfang Dezember für alle Nutzer in Frankreich verfügbar sein. Noch ist keine Rede davon, ob, wann oder in welchen Ländern Direct als nächstes eingeführt werden wird. (red, 07.11.2020)