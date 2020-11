Pole für Pol. Foto: AFP

Valencia – Der Spanier Pol Espargaro hat sich die Pole Position für das MotoGP-Rennen am Sonntag (14.00 Uhr/live auf ServusTV) in Valencia gesichert. Auf feuchter Strecke war der KTM-Fahrer im Qualifying am Samstag in 1:40,434 Minuten Schnellster vor seinem Landsmann Alex Rins (Suzuki) und dem Japaner Takaaki Nakagami (Honda). WM-Leader Joan Mir wird das Rennen von Platz fünf aus in Angriff nehmen, sein erster Verfolger in der Gesamtwertung, Fabio Quartararo, startet von Position elf.

Altmeister Valentino Rossi, der die vergangenen beiden Rennen wegen eines positiven Corona-Tests auslassen musste, wurde 18. des Qualifyings für den Großen Preis von Europa.

Rossis Halbbruder steigt auf

Indessen kommen auf Italiens Superstar Familienduelle zu. Luca Marini, Halbbruder des neunmaligen Weltmeisters, steigt zur kommenden Saison in die Königsklasse MotoGP auf. Der 23 Jahre alte Motorrad-Pilot geht mit einer Ducati für das Avintia-Team an den Start.

"Jetzt muss ich mich auf den Rest der Saison konzentrieren, weil ich als Weltmeister aufsteigen möchte", sagte Marini, derzeit WM-Dritter in der Moto2: "Zur nächsten Saison wagen mehrere Fahrer den Sprung in die MotoGP, für uns beginnt ein neues Abenteuer mit den schnellsten Fahrern der Welt."

Marini und Rossi (41) haben dieselbe Mutter, aber verschiedene Väter. Rossi ist seit Gründung der MotoGP in der Serie dabei und wechselt im kommenden Jahr vom Yamaha-Werksteam zum Kundenteam Petronas. (APA, sid, red, 7.11.2020)