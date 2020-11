Auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel gratulierte und freut sich offenbar auf die Zusammenarbeit mit der Regierung Biden: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Präsident Biden", twitterte Regierungssprecher Steffen Seibert als Merkels Reaktion. "Unsere transatlantische Freundschaft ist unersetzlich, wenn wir die großen Herausforderungen dieser Zeit bewältigen wollen." Der deutsche Außenminister Heiko Maas wiederum warb für einen Neustart der schwer angeschlagenen Beziehungen zu den USA: "Wir wollen in unsere Zusammenarbeit investieren, für einen transatlantischen Neuanfang, einen New Deal."

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf Twitter auf Französisch und Englisch: "Die Amerikaner haben ihren Präsidenten gewählt. Gratulation an Joe Biden und Kamala Harris. Wir haben viel zu tun, um die heutigen Herausforderungen zu bewältigen. Lasst uns zusammenarbeiten!" Die Beziehung zwischen Frankreich und den USA war gerade mit Blick auf Handelsstreitigkeiten zuletzt angespannt gewesen.

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson gratulierte Joe Biden und Kamala Harris zu "ihrem historischen Erfolg". "Die USA sind unser wichtigster Verbündeter", schrieb Johnson auf Twitter. Er freue sich auf eine enge Zusammenarbeit bei den gemeinsamen Prioritäten, vom Klimawandel bis hin zu Handel und Sicherheit, schrieb Johnson weiter. Harris wird die erste Frau und Schwarze im Amt des US-Vizepräsidenten sein.

Und auch der spanische Premierminister Pedro Sanchez wünschte Biden und Harris via Twitter "Viel Glück und alles Beste".

Gratulation aus Österreich

Glückwünsche kamen auch aus Österreich. So richtete Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Samstagabend aus, dass er sich auf die Zusammenarbeit freue. "Europa und die USA verbindet ein Wertesystem, für das wir gemeinsam einstehen", schrieb Kurz auf Twitter. Außerdem sagte er gegenüber der APA, die strategische Partnerschaft von Österreich und den USA solle "in den kommenden Jahren ebenfalls noch weiter ausgebaut werden".

Unter anderem "bei der Bewältigung der Corona-Pandemie, beim Kampf gegen den Terrorismus und Extremismus oder bei der gemeinsamen Bekämpfung des Klimawandels" müsste die Kooperation zwischen der EU und den USA vertieft werden, so Kurz, der den noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump im Februar 2019 im Weißen Haus besucht hatte.

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sprach von "einem erfreulichen Ergebnis und Hoffnung auf ein künftig wieder verbessertes Verhältnis zwischen den USA und Europa". Um all diese Krisen zu überwinden, brauche es eine konstruktive Zusammenarbeit.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner gratulierte "von ganzem Herzen" und sagte: "Nach vier Jahren der Ausgrenzung und Spaltung" stehe die Wahl nun "für das gesellschaftliche Miteinander, den Respekt vor demokratischen Institutionen und die Einbindung von Minderheiten".

Die Neos verbinden mit dem neuen US-Präsidenten Joe Biden die Hoffnung auf eine Rückkehr "zu vernunftgeleiteter Außenpolitik". "Sein Programm, aber auch sein staatsmännisches Auftreten in den letzten Tagen der Unsicherheit lassen uns hoffen, dass der Irrweg von Donald Trump zu Ende geht", sagte Außenpolitiksprecher Helmut Brandstätter in einer Aussendung vom Samstag. (APA, red, 7.11.2020)