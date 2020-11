Biden war am Vormittag endgültig der Sieg zugesprochen worden – Vize-Kandidatin Kamala Harris sprach von einem symbolreichen Moment für Frauen in den USA

Joe Biden und Kamala Harris feierten Samstagnacht ihren Sieg. Foto: Reuters / Jim Bourg

Ein bisschen Warten war dann doch noch dabei. Nicht zur Primetime sondern 30 Minuten später ging es los, doch dann war bei Joe Bidens erstem Auftritt als siegreicher Kandidat der US-Präsidentenwahl alles dabei, was man von solchen Anlässen kennt. Oder besser gesagt kannte: Denn Konfetti, amerikanische Pop-Klassiker und Appelle zur Kooperation über Parteigrenzen hinweg ersetzten aggressive Selbstbeweihräucherung und Angriffe auf den Gegner. Biden stellte seine Rede unter den Titel, den auch seine Kampagne schon getragen hatte: Den Kampf um die Seele der USA, und um Zusammenarbeit statt Polarisierung.

Zuerst aber war es der Moment seiner Kandidatin um die Vizepräsidentschaft, Kamala Harris. Im weißen Hosenanzug, einem symbolischen Verweis auf die Sufragettenbewegung und Trumps letzte Konkurrentin Hillary Clinton, sprach sie über die Symbolkraft ihres eigenen Aufstieges. "Generationen von Frauen, schwarzen Frauen, asiatischen, weißen, Latina-Frauen" hätten diesen erst möglich gemacht, indem sie für ihre eigenen Rechte und jene anderer Frauen gekämpft hätten. "Jedes kleine Mädchen, das heute Nacht zusieht, sieht, dass es ein Land voller Möglichkeiten ist", sagte sie. "Träumt mit Ambition, führt mit Überzeugung und seht euch selbst auf eine Art, die andere nicht sehen", fügt sie hinzu. "Wir werden euch auf jedem Schritt des Weges applaudieren."

"Ein Präsident, der das beste in uns repräsentiert"

Als ihre Mutter, Shamala Harris, als 19-Jährige aus Indien in die USA gekommen sei, habe sie für ihre Tochter vielleicht nicht genau diesen Weg erwartet, "aber sie glaubte tief in ihrem Inneren, dass in Amerika ein solcher Moment möglich ist". Harris erinnerte auch an den heuer verstorbenen Bürgerrechtler und Abgeordenten John Lewis. Die Stimmen aus dessen Wahlbezirk Clayton bei Atlanta hatten Biden im Bundesstaat Georgia an Amtsinhaber Donald Trump vorbeikatapultiert. Lewis habe immer gesagt, die Demokratie sei kein Zustand und keine einzelne Handlung. Man müsste sie ständig schützen und für sie arbeiten, "aber darin liegt auch viel Freude".

Zu Biden sagte sie, dass er den Mut gehabt habe, eine schwarze Frau als Vizepräsidentin auszuwählen, sage viel über diesen aus. "Wir haben einen Präsidenten gewählt, der das beste in uns repräsentiert". Biden respektiere das Militär und er werde den Menschen in den USA wieder Sicherheit geben. Die Amerikaner hätten sich mit ihrer Wahl für Joe Biden für Hoffnung, Einheit, Wissenschaft und Wahrheit entschieden, sagte Harris. Der gewählte Präsident sei ein "Heiler", jemand, der Amerika einen könne.

Ende der "dunklen Ära"

Biden selbst versprach in seiner Rede, dass "die dunkle Ära der Dämonisierung" in den USA ein Ende finden werde. Dass Demokraten und Republikaner in den USA nicht zusammenarbeiten würden, liege nicht in einer "mysteriösen Kraft außerhalb unserer Kontrolle" begründet, "es ist eine Wahl. Und wenn wir und entscheiden können, nicht zusammenzuarbeiten, dann können wir uns auch dazu entschieden, das zu tun". Er rufe alle Politiker in den USA auf, das zu versuchen. Die Bürgerinnen und Bürger würden sich das auch wünschen.

An die Anhänger Donald Trumps gerichtet, sagte er, er verstehe deren Enttäuschung. "Ich habe selbst auch ein paar Wahlen verloren." Er bitte diese Menschen aber auch, ihm eine Chance zu geben. Er sei als Demokrat gewählt worden, aber er werde der Präsident des ganzen Landes sein und "genauso hart für alle arbeiten, die mich nicht gewählt haben". "Ich verspreche, ein Präsident zu sein, der danach strebt, nicht zu spalten, sondern zu einen", erklärte Biden weiter. Er sagte, die Amerikaner hätten ihm mit ihrem Votum "einen großen Sieg" beschert. Das sei die Ehre seines Lebens.

Wissenschaft gegen Corona

Den zweiten großen Block seine Rede widmete Biden dem Kampf gegen die Corona-Pandemie. Er werde bereits am Montag einen Expertenrat vorstellen, der sich der Eindämmung der Seuche widmen werde. Dieser sei auf den Grundlangen der Wissenschaft, der Empathie und des wirtschaftlichen Wiederaufbaus stehen.

"Ich werde keine Mühe und keine Verpflichtung scheuen, um diese Aufgabe zu erfüllen", so Biden. Er drückte den Hinterbliebenen der Corona-Opfer in den USA sein Mitgefühl aus und erinnerte an seinen an Krebs verstorbenen Sohn Beau. Biden zitierte zum Abschluss einer Rede auch ein katholisches Kirchenlied, das den Glauben "der mich und meine Familie nährt" zum Ausdruck bringe.

Sieg erst am Vormittag

Biden war erst am Samstagvormittag nach einer tagelangen Zitterpartie von den Hochrechnern der großen US-TV-Sender der Sieg in der Präsidentenwahl zugesprochen worden. Zuvor war nicht ausreichend sicher gewesen, ob er den Bundesstaat Pennsylvania und dessen 20 Wahlleute gewinnen würde. Später war Biden auch Nevada und dessen sechs Wahlleute zugesprochen worden. Offen sind noch die Bundesstaaten Georgia und Arizona, in denen Biden führt, und North Carolina und Alaska, in denen Amtsinhaber Donald Trump vorne liegt. Entscheidend sind deren Ergebnisse aber nicht mehr.

Nach Bekanntwerden von Bidens Sieg gingen in zahlrechen großen US-Städten zehntausende Menschen auf die Straße um dessen Sieg zu feiern. Zu Ausschreitungen oder Gewalt mit Anhängern Präsident Trumps kam es vorerst nicht. Auch zahlreiche Staats- und Regierungschefs rund um die Welt gratulierten. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz sprach seine Glückwünsche aus. Wahlverlierer Trump wollten den Sieg Bidens hingegen weiterhin nicht anerkennen. Er schrieb auf Twitter, er habe das Votum mit "71 Millionen legalen Stimmen" gewonnen. Biden hat nach bisheriger Zählung, an deren Rechtmäßigkeit es keine belegten Zweifel gibt, 74 Millionen Stimmen erhalten. Trump behält sich rechtliche Schritte gegen das Ergebnis vor, sagt bisher aber nicht klar, worin diese bestehen könnten. Er müsste Bidens Sieg voraussichtlich in mehreren Staaten erfolgreich beeinspruchen. (Manuel Escher, 8.11.2020)