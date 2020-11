"Boerne in der Zwischenwelt? Tatsächlich funktioniert die Kombination aus altem Wortwitz und ungewohnt neuem Setting ganz ordentlich – das liegt auch an der Liebe zum Detail. Die Vorhölle ist wunderbar ausstaffiert", heißt es bei Holger Gertz, zu lesen in der "Süddeutschen Zeitung".

Jetzt sind Sie an der Reihe. Wie hat Ihnen die Folge "Limbus" gefallen? Hier unten ist Platz für Ihr Urteil. (red, 8.11.2020