Jill Biden. Foto: Imago/Scott Keeler

Mom, ich habe endlich einen Gentleman kennengelernt", berichtete die 23-jährige Jill ihrer Mutter gleich nach ihrer ersten Begegnung mit Joe Biden spätnachts in einem Telefonat, wie sie erzählte.

Das Treffen im März 1975, ein Blind Date, hatte Joes Bruder Frank eingefädelt. Jill lebte in Trennung von ihrem ersten Ehemann, Joes erste Frau und seine Tochter waren wenige Jahre davor bei einem Autounfall ums Leben gekommen, der junge Senator war seither Alleinerzieher seiner beiden Söhne Beau und Hunter.

Er beeindruckte die Sprachstudentin mit guten Manieren und der Tatsache, dass er im Gegensatz zu anderen Bekanntschaften Jills zum Date mit elegantem Sportsakko und Slippern erschien. Bei vier Heiratsanträgen ließ die betont unabhängige Jill ihren Joe abblitzen, erst beim fünften gab sie nach. "Ich wollte zu hundert Prozent sichergehen", sagte sie später. Die beiden Söhne sollten nicht eine weitere Mutter verlieren. 1977 folgte die Hochzeit, vier weitere Jahre später wurde die gemeinsame Tochter Ashley geboren.

"Joe Biden, Jill Bidens Ehemann"

Jill Tracy Jacobs Biden wurde 1951 in New Jersey geboren und wuchs in Philadelphia auf. Sie absolvierte Studienabschlüsse in Englisch und Pädagogik und schlug eine Laufbahn als Lehrerin ein. Im Fachgebiet Pädagogik ließ sie 2007 als 55-Jährige noch ein Doktorat folgen, seither lässt sie sich als "Dr. Biden" ansprechen. Ehemann Joe zitierte die Erklärung seiner Frau für das Motiv für das späte Studium folgendermaßen: "Sie sagte: ‚Es hat mich genervt, dass die Post immer an Sen. und Mrs. Biden adressiert war. Ich wollte Post bekommen, die an Dr. und Sen. Biden adressiert ist.‘" Er selbst stellt sich gern als "Joe Biden, Jill Bidens Ehemann" vor.

Acht Jahre lang spielte sie unter Barack Obama bereits die Rolle der Second Lady – sie selbst bevorzugte den Titel "Captain of the Vice Squad". Doch selbst damals setzte sie ihre Vollzeittätigkeit als Englischlehrerin an einem College in Virginia fort.

Ihr Durchsetzungsvermögen bewies Jill auch im Wahlkampf an der Seite ihres Mannes – insbesondere bei einem Auftritt im März, als nacheinander zwei radikale Veganerinnen die Bühne stürmten. Jill stellte sich instinktiv vor Joe und wehrte die anstürmende Aktivistin handgreiflich ab, noch bevor die Personenschützer eingreifen konnten. Er sei der einzige Präsidentschaftsbewerber, "dessen Ehefrau gleichzeitig der Secret Service ist", erklärte Biden danach. (8.11.2020)