Quote von Böhmermanns "wahrer Verschwörung"; Andi Ogris und sein Ende bei den ORF-"Dancing Stars"

Die Kommissare aus Münster landen in "Limbus" heute Abend im "Tatort" in der Zwischenwelt.

Foto: orf, ard

Hier kommen die Mediennews vom Wochenende:

Dokumentarfilme: Die neue Kraft des Faktischen – Komplexe Zeiten verlangen nach Aufklärung und Orientierung – eine Leistung, der auch Fernsehsender nachkommen wollen, neuerdings auch private

Satire-Spoiler: Jan Böhmermann deckt "wahre Verschwörung" auf, Strache wünscht ihm "Glück und Gesundheit" – "Nicht nur über Idioten reden, auch mit ihnen reden": Premiere für "ZDF Magazin Royale" am Freitagabend – Mit Quote der ersten Sendung im ZDF

Forum zum Sonntagskrimi: Thiel und Boerne in der Vorhölle – Wie sehen Sie den neuen "Tatort" aus Münster? – Die Kommissare landen in "Limbus" in der Zwischenwelt – Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? – Mit TV-Tagebuch

Mitdiskutieren: "Im Zentrum heute ab 22.16 in ORF 2 über "Der lange Schatten des Terrors – Die Suche nach Schuld und Verantwortung"

Aus für Ex-Fußballer: Durchschnittlich 790.000 sahen Aus für Andi Ogris bei den ORF-"Dancing Stars"

US-Wahl: TV-Kommentator weinte nach Biden-Sieg vor Erleichterung – Der politische Kommentator des CNN, Van Jones, weinte ob des Wahlsieges von Joe Biden vor laufender Kamera

Switchlist: Alain Delon als Auftragskiller in Wien und John Wayne am Rio Lobo – Die TV-Tipps für heute Abend

Einen entspannten Abend und einen angenehmen Start in die neue Woche wünscht die Etat-Redaktion.