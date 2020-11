Die Tricks mit dem Greenwashing, Der Anschlag in Wien – die Helfer und die Helden, ... der Karikatur ihre Freiheit! – mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Ultraorthodoxe Aussteiger Deutschland hat sich in den letzten Jahren zum Zufluchtsort für Juden entwickelt, die aus ihren ultraorthodoxen, streng religiösen Gemeinschaften ausgestiegen sind. Rabbiner Akiva Weingarten hilft ihnen, ein neues, säkulares Leben zu beginnen. Bis 20.10, Arte

20.15 SEX

Blaues Wunder – Wie Viagra die Welt verändert (Ö 2020, Josef Pallwein-Prettner) Bevor die Doku über die chemische Erektionshilfe, die eigentlich als Blutdrucksenker gedacht war, in die Kinos kommen konnte, läuft sie im Hauptabend von Puls 4. Über erwünschte und tatsächliche Wirkungen auf das Lieben und das Leben mit einem der Entwickler, einem Pornoproduzenten, einer Prostituierten-Aktivistin und dem Viagra-Chor. Bis 22.05, Puls 4

20.15 UMWELT

Themenmontag: Grüne Lügen – Die Tricks mit dem Greenwashing Konzerne instrumentalisieren den Nachhaltigkeitsboom für sich und täuschen mit eigenen Labels ohne Kontrolle faire Produkte vor. 21.05 Fast Fashion: Plastikmüll statt Mode – Ersticken wir in Billig-Altkleidern? 21.55 Waschen – Reine Sauberkeit oder reines Geschäft? 22.45 Grüne Versprechen – Wie Verbraucher getäuscht werden Bis 23.35, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema: Der Anschlag in Wien – die Helfer und die Helden Das ORF-Chronikmagazin hat mit Menschen gesprochen, die mitten im dramatischen Geschehen waren und halfen. / Wie Täter täuschen: Ein ehemals radikalisierter Jugendlicher erzählt, wie die Szene funktioniert. / Was lösen Horrorbilder von Anschlägen auf geposteten Handyvideos bei Kindern und Jugendlichen aus? Bis 22.00, ORF 2

21.55 ARTHOUSE

Der wilde Birnbaum (TR/F/D/BUL/MAZ/BIH/S 2018, Nuri Bilge Ceylan) Sinan kehrt nach seinem Studium in seinen Heimatort zurück. Er hat einen Roman geschrieben, der in der Gegend spielt. Nun sucht er für Der wilde Birnbaum Geldgeber, um ihn zu veröffentlichen. Erfolglos, und ihm wird immer klarer, dass er in diesem Nest nicht den Rest seines Lebens verbringen möchte. Bis 0.55, Arte

Foto: NBC Films

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Die Macht des Willens: Nina Gladitz’ neue Biografie über Adolf Hitlers Lieblingsregisseurin Leni Riefenstahl – ein opportunistisches Genie. / Istanbuls Wahrzeichen Hagia Sophia ist wieder eine Moschee. Präsident Recep Tayyip Erdoğans ideologisch motivierte Umgestaltung Istanbuls ruft Kritiker auf den Plan. / Der Austro-Amerikaner und Psychiater Otto Kernberg (92) schildert in einem neuen Buch, wie er als Sohn jüdischer Eltern den Nationalsozialisten auf einem der letzten Schiffe entkommen ist. Bis 0.00, ORF 2

23.30 MEINUNGSFREIHEIT

Kulturmontag: ... der Karikatur ihre Freiheit (Ö 2016, Wolfgang Peschl) Nach dem tödlichen Anschlag auf die Redaktion des Pariser Satiremagazins Charlie Hebdo im Jänner 2015 fragte die Dokumentation, wie weit die Freiheit des einen gehen darf, bevor sie den Andersdenkenden beleidigt. Ausgehend vom Karikaturmuseum Krems, der größten Sammlung von Karikaturen in Österreich, erklären Karikaturisten wie Michael Pammesberger oder Gerhard Haderer und Experten, warum es gerade heute so wichtig ist, dass die Karikatur frei ist. Bis 0.00, ORF 2

Foto: ORF/Laufbild/Manuela Horny