Egg – Alexander Benda hat bei den Staatsmeisterschaft im Kunstturnen in Egg/Bregenzerwald insgesamt fünf Titel gewonnen. Der 23-Jährige sicherte sich den Mehrkampf und den Mannschaftserfolg mit Allg. TV Graz sowie Goldmedaillen am Boden, dem Barren und Reck.



Vier Titel heimste Vorarlbergs Lokalmatadorin Marlies Männersdorfer ein, ebenfalls im Mehrkampf und mit der Mannschaft TS Jahn Lustenau sowie am Schwebebalken und Stufenbarren.

Zwei Einzel-Titel am Sonntag gingen an Ricardo Rudy (OÖN), der sich am Pauschenpferd und am Sprung durchsetzte, sowie je einer an Elisa Hämmerle (V/Boden), Jasmin Mader (T/Sprung) und Vinzenz Höck (ST/Ringe). (APA, 8.11.2020)