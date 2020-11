Hier geht es zum heutigen Corona Live-Ticker



[International] Ein einziges großes Hupkonzert zur Feier von Bidens Sieg.

Welche Möglichkeiten hat Donald Trump noch?

[Panorama] Polizei eskortierte Auto, das über Lautsprecher Schüsse und Muezzin-Rufe abspielte.

Anschlag in Wien: Auch Schweizer bei Jihadisten-Treff im Juli in Wien.

[Kommentar] Maßnahmen gegen den Terror: Heikle Diskussionen.

[Coronavirus] Effekt des Lockdowns laut Experten nur langsam zu erreichen.

[Wirtschaftsprognose] Die Formen der Corona-Krise: Ein U oder doch ein W?

[Sport] Rapid fügt Salzburg mit spätem Tor ersten Punktverlust der Saison zu.

[Edition Zukunft] Altersforscher de Grey: "Werden Lebenserwartung extrem ausweiten".

[Wetter] Ein paar harmlose Wolkenfelder können sich hier und da bemerkbar machen, ansonsten aber in es in höheren Lagen und generell in den westlichen Landesteilen sehr sonnig. Es bleibt schwach windig. Frühtemperaturen zwischen minus 1 und plus 6. Tageshöchsttemperaturen zwischen 3 und 9 Grad bei Nebel und 10 bis 17 Grad mit Sonne.

[Zum Tag] Heute ist Tag der Erfinder.