Buchtipps: Ursula Tichy, buchstart.at

#kater #schnurren #schuhkarton

Wenn du Katzen liebst, wird dir dieses Bilderbuch sehr gefallen. Der Künstler und Katzenliebhaber, Willy Puchner, lässt darin seine eigene Katze mit dem Namen Tiger erzählen, was sie den ganzen Tag macht und was sie sich dabei denkt. Sie fragt sich zum Beispiel, ob sie "Essen-Tiger" oder "Tiger-Essen" heißt oder doch "Puppi-Lissi-Baby". Tiger berichtet uns, wie er zu seinem Besitzer gekommen ist und sogar einmal zum Tierarzt musste. Wie in einem Tagebuch liest du von Tigers Begegnungen mit anderen Katzen, von siner "ersten Maus" und von seiner Liebe zu Schuhkartons und Menschen. Und dazu gibt’s wunderschöne, verträumte Illustrationen und echte Fotos von Tiger. Schnurr!

Willy Puchner, "Mein Kater Tiger". € 16,95 / 48 Seiten. Edition Nilpferd bei G&G, Wien 2020. Ab 5 – 105 Jahren. Webtipp: https://youtu.be/btWqsMITPIQ

#hund #schnüffler #snowflake

"Was braucht ein guter Detektiv zum Frühstück?" Natürlich eine Tageszeitung. Das behauptet zumindest Lord Huber, ein äußerst smarter und eleganter Ermittler im Ruhestand. Herrn Jaromir, ein sprechender Dackel, ist der geniale Partner des Detektivs. Denn auch er liest leidenschaftlich gern Zeitung und hat die richtige Spürnase für knifflige Fälle. Sofort stürzen sie sich in ihren ersten gemeinsamen Fall: Ein Juwelenraub. Hat eine Lady mit Pudeldame namens "Snowfake" etwas damit zu tun. Und warum spricht Herr Jaromir immer wieder Englisch? Ein kurzweiliger und spannender Krimi zum Mitraten. Very nice!

Heinz Janisch, "Die gestohlenen Juwelen. Ein Fall für Jaromir". Mit Ill. von Ute Krause. € 12,00 / 99 Seiten. Obelisk, Innsbruck 2018. Ab 8 Jahren.

#maus #serie #sensationell

Im neuen Mäuseabenteuer geht es diesmal um Albert Einstein. Aber die wahre Heldin der Geschichte ist natürlich wieder ein Maus. Ihr ist etwas Ärgerliches passiert. Sie hat das große Käsefest in Bern versäumt und möchte jetzt wissen, ob man die Zeit zurückdrehen kann. Wäre doch praktisch! Deshalb versucht sie alles über das Phänomen Zeit herauszufinden. Schließlich schafft sie es, mit Hilfe von Einsteins Relativitätstheorie, eine Zeitmaschine zu bauen und wagt sich mutig durch Zeit und Raum. Oder war es umgekehrt: Hat die Maus dem berühmten Wissenschaftler geholfen? Zum Vorlesen und Selberlesen – faszinierend in Wort und Bild!

Torben Kuhlmann, "Einstein. Die fantastische Reise einer Maus durch Raum und Zeit". € 22,90 / 128 Seiten. NordSüd, Zürich 2020. Ab 6 Jahren bis unendlich. Webtipp: www.mäuseabenteuer.com.