Buchtipps: Team des Instituts für Jugendliteratur, jugendliteratur.at

# opa # haushalt # wasserschlacht

Was für ein fürchterlicher Gestank im ganzen Haus! Und alles nur, weil Opa geglaubt hat, dass der neue elektrische Wasserkocher aus Eisen ist. Aber hat unten einen Plastikrand. Und weil der auf dem Herd schmilzt, flüchtet die ganze Familie in den Garten. Dort ist es aber eh viel schöner: Oma, Papa und Mama erzählen, was ihnen schon alles an Missgeschicken im Haushalt passiert ist, und gemeinsam mit den Kindern gibt es eine große Gartenolympiade – mit Wasserschlacht, Wikingerschach und Kung-Fu-Pingpong.

Marc-Uwe Kling, "Der Tag, an dem der Opa den Wasserkocher auf den Herd gestellt hat". Illustrationen v. Astrid Henn / € 12,40, 72 Seiten. Carlsen, Hamburg 2020. Ab 6 Jahren

# opa&enkel # herz&mut # meer&marmelade

Was für ein Stinkstiefel da im Krankenhaus liegt: Mit rotem Kopf drückt er ständig den Notfallknopf, schimpft mit Pflegern, ist unausstehlich. Sein eigener Sohn schämt sich für ihn. Gottfried findet die Flucherei des geliebten Großvaters aber ganz cool. Und klar hilft er ihm, für ein Wochenende auf jene Insel in jenes Haus abzuhauen, wo Opa sein Leben mit Oma verbracht hat. Der mit Herz und Mut geplante Ausflug, bei dem ein gewitzter Bäckergeselle und leckere Marmelade wichtige Rollen spielen, schweißt Opa und Enkel zusammen …

Ulf Stark, "Die Ausreißer". Mit Illustrationen von Kitty Crowther. Aus dem Schwed. v. Birgitta Kicherer. € 16,40 / 128 S. Urachhaus, Stuttgart 2020. Ab 8 Jahren

# oma # alltag # schokoladewettessen

In der Schreibergasse 15, links im ersten Stock, da wohnen sie: Der kleine Fritz, seine Oma und ein sprechendes Huhn. Der Fritz schreit gern vor Begeisterung "Timbuktu", "Mississippi" oder "Vöcklabruck", weil der Weltatlas sein Lieblingsbuch ist. Die Oma kocht allerbeste Lieblingsspeisen und hat Montags immer Tauchkurs. Und das Huhn ist eingebildet, unbescheiden und fällt oft in eine Zucker-Ohnmacht, weil es so viel Süßigkeiten in sich hineinstopft. Gemeinsam erleben die drei tolle Abenteuer, bei denen es viel zu lachen gibt. Und Hunger kriegt man garantiert auch. Schokoladewettessen!

Michael Roher, "Oma, Huhn und Kümmelfritz". € 14,00 / 104 S. Jungbrunnen, Wien 2012. Ab 8 Jahren