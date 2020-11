Die Razzien stehen laut Staatsanwaltschaft nicht mit dem Terroranschlag in Wien in Verbindung. Foto: APA/LUKAS HUTER

InWien/Graz – Am Montagmorgen haben Polizisten und Verfassungsschützer Razzien in vier Bundesländern gegen Personen und Vereine durchgeführt, die die Muslimbruderschaft und die Hamas unterstützen sollen. Das teilte die Staatsanwaltschaft Graz mit. Ermittelt wird gegen mehr als 70 Beschuldigte, 60 Wohnungen, Häuser sowie Geschäfts- und Vereinsräumlichkeiten wurden durchsucht. In der Folge wurden 30 Personen festgesetzt, sie sollen "zur sofortigen Vernehmung" den Behörden vorgeführt werden.

Die Staatsanwaltschaft Graz ermittelt demnach gegen mehr als 70 Beschuldigte und auch gegen mehrere Vereine und Gesellschaften. Es besteht der Verdacht der terroristischen Vereinigung, der Terrorismusfinanzierung, der staatsfeindlichen Verbindungen, der kriminellen Organisation und der Geldwäsche. Zu weiteren Details wollten die Behörden keine Angaben machen.

Kickl verriet Operation "Ramses"

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gingen der Aktion "umfangreiche und intensive, über ein Jahr dauernde Ermittlungen" des führend zuständigen Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) Steiermark zusammen mit dem LVT Wien voraus. Eingebunden waren auch das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) und die LVTs Kärnten und Niederösterreich.

Die Staatsanwaltschaft betont, dass die Razzien "in keinem Zusammenhang mit dem Terroranschlag in Wien vom 2. November stehen". Laut einem Bericht der "Presse" soll die Aktion mehr als zwei Jahre lang unter dem Namen "Ramses" in Vorbereitung gewesen sein. Das ist brisant, weil Ex-Innenminister und FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl nach dem Attentat in der Öffentlichkeit von der Operation "Ramses" gesprochen hat. Kickl habe die Aktion vorschnell mit dem Terroranschlag in Verbindung gebracht und sie so gefährdet, schreibt die "Presse".

Laut Polizei Steiermark waren mehrere hundert Beamte österreichweit in die Aktion eingebunden. Begonnen wurde um 5 Uhr. Es waren neben den regulären Einheiten auch Spezialkräfte wie Diensthundeführer, Kriminalpolizisten und Leute vom Landesamt für Verfassungsschutz dabei. Sichergestellt wurden elektronische Geräte wie Handys und Computer, aber auch einfache Dokumente. In der Steiermark gab es Hausdurchsuchungen in Graz, Graz-Umgebung und im Bezirk Liezen. Die Aktion war gegen 8.30 Uhr laut einem Polizeisprecher so gut wie abgeschlossen

Weltweite Terrororganisation

Nach Einschätzungen der Staatsanwaltschaft ist die Muslimbruderschaft eine "weltweit agierende, radikalislamistische und massiv judenfeindliche" Organisation. Ihr Ziel sei es, einen islamischen Staat zu errichten. Auch wenn die Organisation nach außen hin von Gewaltverzicht spricht, soll sie in den Augen der Ermittler Kontakte zu terroristischen Vereinigungen unterhalten, etwa zur palästinensischen Terrororganisation Hamas.

Die Staatsanwaltschaft betont in ihrer Aussendung, dass sich die Aktion nicht gegen Muslime oder ihre Religionsgemeinschaft richte. Sie diene dem Schutz der Muslime, "deren Religion für die Verbreitung verfassungsfeindlicher Ideologien missbraucht wird".

Innenminister Karl Nehammer und Integrationsministerin Susanne Raab (beide ÖVP) meldeten sich via Aussendung zu Wort und verurteilten extremistisches Gedankengut in Österreich. Das Innenministerium will am Vormittag in einer Pressekonferenz weitere Details zu den Razzien und Festnahmen bekanntgeben. (APA, red, 9.11.2020)