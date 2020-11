In dieser Galerie: 2 Bilder Vom erster Tag seiner Präsidentschaft an will Joe Biden die Corona-Pandemie bekämpfen. Foto: AP Photo/Elaine Thompson, File Nicht nur Donald Trump leugnet seine Niederlage, auch viele seiner Fans weigern sich, Joe Bidens Sieg anzuerkennen. Foto: Catherine TRIOMPHE / AFP

Washington – Auch wenn sich Amtsinhaber Donald Trump weiterhin weigert, seine Niederlage bei der US-Präsidentenwahl am 3. November einzugestehen, geht Wahlsieger Joe Biden bereits beherzt ans Werk. "Ab dem ersten Tag bereit" – das verspricht die neue Webseite des President-elect. Der Demokrat will deshalb schon am Montag einen Expertenrat zur Eindämmung der Corona-Pandemie vorstellen. Sein Ziel ist es, schon am Tag seiner Amtseinführung am 20. Jänner einen Aktionsplan zur Überwindung der Krise in die Wege zu leiten.

"Ich will, dass es jeder weiß: Wir werden unseren Plan, das Virus unter Kontrolle zu bringen, an unserem ersten Tag in Kraft setzen", sagte Biden am Samstagabend in seiner Siegesrede in seinem Heimatort Wilmington.

Doppelspitze

Der Expertenrat soll eine Doppelspitze bekommen, erklärte Bidens Sprecherin Kate Bedingfield am Sonntag auf NBC News. Sie soll von Vivek Murthy und David Kessler geleitet werden. Murthy war von 2014 bis 2017 oberster Gesundheitsbeamter der US-Regierung, Kessler leitete früher die Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA. Sie hätten seit März in der Pandemie beraten, sagte Bedingfield.

Die Pandemie ist in den USA – einem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern – weiter völlig außer Kontrolle. Zuletzt meldeten die Behörden im Schnitt 100.000 Neuinfektionen pro Tag. Nach Zählung der Nachrichtenagentur Reuters durchbrachen die USA als erste Nation die Marke von insgesamt zehn Millionen Infektionen.

Eine Million Fälle in zehn Tagen

Allein in den vergangenen zehn Tagen verzeichneten die USA rund eine Million Fälle, die höchste Infektionsrate seit dem ersten Corona-Fall im Bundesstaat Washington. Mehr als 237.000 US-Amerikaner sind an Covid-19 gestorben. Biden wirft Trump im Zusammenhang mit der Pandemie völliges Versagen vor und macht ihn für den Tod tausender Amerikaner verantwortlich.

US-Medien berichteten, dass Bidens Team bereits eine Reihe von Verfügungen zu anderen Politikbereichen plane, die der Präsident im Jänner umgehend nach seiner Vereidigung unterschreiben wolle. Unter anderem soll er manche von Trumps strikten Einwanderungsregeln kippen wollen – darunter den Einreisebann für mehrheitlich muslimische Länder – und die Rückkehr in das internationale Klimaschutzabkommen von Paris veranlassen wollen, wie die "New York Times" berichtete.

Außerdem sollen Regierungsmitarbeiter wieder das Recht für die Bildung von Gewerkschaften bekommen, zudem will gegen Wohnungslosigkeit vorgehen.

Trump-Kundgebungen geplant



Auch Trumps Mitarbeiter dürften aber weiterhin ans Werk gehen. Sie sollen ebenfalls an einem Plan arbeiten – nicht aber dazu, wie sie die Pandemie bekämpfen können, sondern wie sie ihrem Chef mehr Öffentlichkeit für seine Wahlbetrugsvorwürfe verschaffen können. CNN zitiert Quellen, wonach der Amtsinhaber in den kommenden Wochen Kundgebungen abhalten könnte. Es gibt übrigens bis dato keine Hinweise auf Wahlbetrug oder falsch abgegebene oder gezählte Stimmen in großem Ausmaß. Medien berichten, dass Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und seine Frau Melania versuchen sollen, den Präsidenten dazu zu bewegen, seine Niederlage einzugestehen.

Obwohl sich Trump noch im Amt befindet und somit Verantwortung trägt, hat er sich in den vergangenen Tagen wenig mit der Corona-Situation in den USA beschäftigt. Es sieht auch nicht so aus, als ob sich das noch ändern wird.

Senator Graham: Trump sollte Niederlage nicht eingestehen

Auf Fox-News hat sich der wiedergewählte republikanische Senator des Bundesstaats South Carolina, Lindsey Graham, zu Wort gemeldet. Überraschenderweise wies er Trump an seine Niederlage "nicht einzugestehen". Denn würden die Medien den Präsidenten bestimmen, hätten die Republikaner nie wieder eine Chance, einen republikanischen Präsidenten zu wählen. Deshalb müsse das Wahlergebnis und –system angefochten und bekämpft werden.

Lindsey Graham auf Fox News. Raw Story

Gemeinsam mit dem verstorbenen republikanischen Senator John McCain und dem Demokraten Joe Lieberman bildete Graham die "3 Amigos" im Senat. Lieberman zeigte sich im Interview mit CNN überrascht über Grahams Aussage – dieser hatte 2015 Biden noch als "den nettesten Menschen in der Politik bezeichnet – glaubt aber, dass nach dem offiziellen Ergebnis Graham seinen Hand reichen wird: "Er ist ein geborener Brückenbauer, ein geborener Problemlöser", so Lieberman.

Noch vier Bundesstaaten offen

Währenddessen sind noch nicht alle Wahlleute-Stimmen vergeben. Auszählungen finden noch in mehreren Bundesstaaten statt, laut CNN lässt sich in vier von ihnen noch kein Gewinner festlegen. In Arizona (11 Wahlleute) wurden bisher 98 Prozent der Stimmen ausgezählt, Biden liegt dort rund 17.000 Stimmen vor Trump. In Georgia (15 Wahlleute) sind rund 99 Prozent ausgezählt, es führt Biden mit etwas mehr als 10.000 Stimmen vor Trump.

North Carolina (15 Wahlleute) dürfte an Trump gehen, er führt bei einem Auszählungsgrad von 98 Prozent um etwas mehr als 75.000 Stimmen. Der Bundesstaat Alaska (3 Wahlleute) wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ebenfalls an Trump gehen.

Gratulationen aus Riad

Weltweit treffen weiterhin Gratulationen für den neuen Präsidenten ein. Mehr als 24 Stunden nach dem ausgerufenen Sieg Bidens, hat sich nun auch Saudi-Arabien gemeldet. König Salman bin Abdulaziz und sein Sohn Mohammed bin Salman, genannt MbS, gratulierten Joe Biden und Kamala Harris zum Wahlsieg. Trump war MbS persönlich verbunden.

Während des Wahlkampfs hatte Biden versprochen, die Beziehungen zu dem Königreich zu überdenken. Er fordert mehr Verantwortung im Zusammenhang mit der Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi und ein Ende der US-Unterstützung im Krieg in Jemen. (red, 9.11.2020)