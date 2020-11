Ihr Auftritt bedurfte keiner Erklärung. Als die neue Vizepräsidentin Kamala Harris in Wilmington, Delaware zu Mary J. Bliges Song "Work that" die Bühne in einem weißen Hosenanzug betrat, überschlugen sich in den sozialen Netzwerken bereits die Kommentare. Die neue amerikanische Vizepräsidentin trug anlässlich ihrer Siegesrede ein Outfit mit Botschaft. Der weiße Anzug (des amerikanisch-venezolanischen Modehauses Carolina Herrera) und die farblich dazu passende Schluppenbluse dürfen als Reminiszenz an die US-amerikanischen Suffragetten verstanden werden. Sie kämpften Anfang des 20. Jahrhunderts in weißen Kleidern für das Frauenwahlrecht.

Ganz in Weiß hielt Kamala Harris ihre Siegesrede.

Harris ist nicht die erste US-amerikanische Politikerin, die zu weißen Kleidungsstücken greift, um auf die Anliegen von Frauen aufmerksam zu machen. 2019 protestierten Nancy Pelosi und andere Demokratinnen anlässlich von Trumps Rede zur Lage der Nation in Weiß gegen dessen Politik.

2019 protestierten Nancy Pelosi...

...und Kolleginnen in Weiß gegen Trumps Politik.

Auch Hillary Clinton entschied sich im Sommer 2016, als sie offiziell zur Präsidentschaftskandidatin gekürt wurde, für einen weißen Anzug. Ihre Anhängerinnen hatten außerdem den Hashtag #WearWhiteToVote in Umlauf gebracht.

Weißer Blazer: Die demokratische Politikerin Geraldine Ferraro 1984 bei ihrer Angelobung.

Bereits vor dem Siegeszug von Social Media setzten Politikerinnen in den USA die Farbe Weiß als politisches Bekenntnis ein: Die demokratische Politikerin Geraldine Ferraro trug 1984 bei ihrer Angelobung Perlenkette und weißen Blazer.