Noch gibt es nur diese Konzeptzeichnung. Bis zum Release wird es wohl noch Jahre dauern.

Foto: BioWare/EA

In einem Blogpost auf der Firmenwebsite von Bioware, spricht General Manager Casey Hudson erstmals von der Entwicklung eines neuen Mass Effect Games. Man sei noch "früh in der Entwicklung" und es arbeite ein "Team von Veteranen" an dem Spiel. Man freue sich, sobald man mehr von der Vision zeigen könne.

Hohe Erwartungen



Gerüchte sprachen immer wieder von einer Fortsetzung der Sci-Fi-Serie, die zwischen 2007 und 2017 vier Games und zwei Ableger für Smartphones hervorbrachte. Nachdem speziell der letzte Teil, Andromeda, von den Fans viel Kritik einstecken musste, darf man gespannt sein, was sich die Entwickler für die Fortsetzung überlegt haben.

Um die Wartezeit auf das neue Game zu verkürzen, können Spieler die Anfänge der Serie dank der im Frühjahr 2021 erscheinenden Mass Effect Legendary Edition noch einmal erleben. (red, 09.11.2020)