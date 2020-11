Lazaro bei der Ausführung des Kunststücks, das gute Chancen hat, in der Kategorie Tor des Jahres in Deutschland abzuräumen. Foto: REUTERS/Martin Meissner

Mit der Akrobatik eines Zlatan Ibrahimovic hat Valentino Lazaro eine Bewerbung für das Tor des Jahres abgegeben. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Ball so treffe und er so ins Tor geht. Aber ist es schade, dass wir verloren haben", sagte der Neuzugang von Borussia Mönchengladbach, dessen spektakulärer "Scorpion Kick" zum 3:4 (2:2)-Endstand bei Bayer Leverkusen in Windeseile zum Internet-Hit wurde.

Anwärter für den Puskas Award?

Alleine auf dem Instagram-Kanal des Österreichers platzte die Kommentarspalte aus allen Nähten. Viele Fans schlugen das Kunststück für den Puskas Award vor, mit dem die FIFA seit 2009 den schönsten Treffer des Jahres kürt.

"Was für ein Tor, Bruder", schrieb Radja Nainggolan von Lazaros Ex-Klub Inter Mailand. Ein Fan wollte gar wissen, mit welcher Tastenkombination sich die Aktion bei der Fußball-Simulation FIFA 20 nachstellen lässt.

Wahrscheinlich nur mit einer höchst komplizierten. Denn Lazaro hatte den Ball seitlich in der Luft liegend und mit dem Rücken zum Tor per Ferse spektakulär ins Kreuzeck befördert. "Ich habe den Weg in die Box gesucht und dann gesehen, dass der Ball ein wenig in meinen Rücken kommt. Dann habe ich es probiert und bin stolz drauf", sagte der gebürtige Grazer nach seinem Kunstschuss. Für den von Inter Mailand ausgeliehenen Allrounder war es das erste Tor für die Borussia.

Trainer Marco Rose hatte die Szene an der Seitenlinie zunächst nicht richtig mitbekommen. "Ich wusste gar nicht wer, wie, wo. Am Anfang habe ich sogar mit einem Eigentor gerechnet. In der Kabine habe ich es dann gesehen", sagte der Gladbach-Coach. Trotz der Niederlage freue solch eine Szene "jeden Fußball-Liebhaber", sagte Rose und lobte: "Das hat er herausragend gemacht."



Weil Lazaro (24) sich in der Vorbereitung verletzt hatte, kam er bislang erst zu drei Kurzeinsätzen für die Borussia. Das soll sich in Zukunft ändern. "Nach meiner Einwechslung habe ich versucht, dem Team zu helfen. Ich bin froh, dass ich noch ein Tor beisteuern konnte", sagte er.

"Geiles Tor ey"



Sogar der geschlagene Leverkusen-Torhüter Lukas Hradecky verneigte sich nach Schlusspfiff vor Lazaro. "Ich habe keinen Hut auf meinem Kopf, aber: Valentino, geiles Tor ey", sagte der Keeper. Sky-Experte Dennis Aogo schwärmte: "Das ist absolute Weltklasse, das werde ich mir zu Hause noch zehnmal angucken."

Das letzte Tor des Jahres im Borussia-Trikot schoss übrigens der Däne Kasper Bögelund 2005. Es war sein zweites Tor für Gladbach – und sein letztes. Ein Jahr später erzielte dann der Gladbacher Oliver Neuville ebenfalls das Tor des Jahres, allerdings im DFB-Trikot in der Nachspielzeit des WM-Vorrundenspiels gegen Polen. (sid, 9.11.2020)