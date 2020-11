US-Präsident Donald Trump ist, seit Joe Biden ihm mehrere Swing States abgeknöpft hat, enorm schlecht gelaunt, heißt es von Quellen aus seinem Umfeld. Foto: AFP

Mit dem "Call" für Pennsylvania war es am Samstag vorbei. Der Sieg im nordöstlichen "Swing State" brachte Joe Biden, den demokratischen Herausforderer von Amtsinhaber Donald Trump, über die Marke von 270 Wahlmännern und entschied das Rennen ums Weiße Haus damit für ihn. Gemäß den offiziellen Zahlen der Wahlbehörden ist er nunmehr "President Elect" und soll am 20. Jänner ins Amt eingeschworen werden.

Donald Trump allerdings ist der Ansicht, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Seit Monaten kampagnisierte er gegen die Briefwahl, die absehbar in dieser Wahl aufgrund der in den USA massiv grassierenden Corona-Pandemie, viel Zulauf erhielt. In mehreren entscheidenden Swing States, darunter auch Pennsylvania, waren es die postalisch übermittelten Stimmen, die Biden seinen ursprünglichen Stimmrückstand wettmachen ließen.

Kaum Erfolg vor Gericht

Laut Trump ist Briefwahl leicht manipulierbar, doch Belege dafür blieb er bislang schuldig. Er selbst hatte sich nach der Wahl zum Sieger erklärt, seine Vorwürfe wiederholt und einen Stopp der Auszählung gefordert. In manchen Orten versammelten sich Anhänger beider Seiten, um gegen oder für die Auszählung aller Stimmen zu protestieren.

Trumps juristisches Team, geleitet vom Rudy Giuliani, hat zudem in den Swing States auch schon mehrere Klagen lanciert, bislang allerdings ohne signifikantem Erfolg. Seit kurzem ruft man nun die Bürger dazu auf, mögliche Fälle von Wahlbetrug über eine eigens eingerichtete Hotline zu melden. Diese wird nun allerdings zum Ziel von Scherzanrufen von Kritikern des Präsidenten.

Tiktok-Trend

Eine Streamerin dokumentiert etwa einen Anruf, in dem sie ihrem etwas verblüfften Gegenüber erklärt, dass sie versucht habe zwei Mal abzustimmen, um dem angeblichen Wahlbetrug der Demokraten etwas entgegen zu setzen. Der Hotline-Betreuer weist sie infolge mehrfach darauf hin, dass man derlei Methoden ablehne.

Auch Alex Hirsch, Erfinder der Disney-Cartoon-Serie Gravity Falls beteiligte sich und erzählte in der Rolle des Charakters "Gronkel Stan", wie er mit einem "großen Sack" in ein Wahlzentrum marschierte und "Wahlzettel aus den Boxen" nahm. Seine frustriert klingende Gesprächspartnerin legt schließlich auf. Besonders auf Tiktok entwickelte sich aus den Scherzanrufen ein kleiner Trend.

Kritik



Wenngleich Trumps Anwälte ohne diesem "Crowdsourcing" bislang keine Beweise für organisierte Wahlmanipulation liefern konnten, bieten die Trollanrufe durchaus Anlass zur Kritik, die von republikanischer Seite auch schon geäußert wurde.

Grundsätzlich steht es dem Wahlkampfteam natürlich frei, Hinweise auf Irregularitäten entgegen zu nehmen. Etwaige Hinweise dürften wohl als "Munition" für weitere Verfahren genutzt werden, auch wenn die Erfolgsaussichten auf eine gerichtliche "Umkehrung" des Wahlergebnisses von Beobachtern als sehr gering eingeschätzt werden.

Geringe Erfolgsaussichten

Die republikanische Partei selbst ist bislang gespalten, was den Umgang mit der Reaktion des Präsidenten angeht. Während etwa Trumps Verbündeter Lindsay Graham und Ronna McDaniel, die dem Bundes-Parteikomitee (RNC) vorsitzt, dem Präsidenten derzeit noch zur Seite stehen, verwies der Senats-Mehrheitsführer Mitch McConnell nur knapp darauf, dass "jede legale Stimme" gezählt werden sollte und Streitigkeiten von den Gerichten beizulegen seien, ohne aber Betrugsvorwürfe zu äußern.

Andere prominente Vertreter der Partei, etwa New Jerseys ehemaliger Gouverneur Chris Christie, fordern Trump auf, Beweise vorzulegen. Ex-Präsident George Bush jr. wiederum hat Biden bereits zum Wahlsieg gratuliert. (gpi, 9.11.2020)