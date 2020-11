"Am 2. November so gegen 20 Uhr waren fünf Personen zur falschen Zeit am falschen Ort. Alle fünf sind jetzt tot, eine davon war meine Schwester", schreibt Irmgard P. in einem Nachruf an ihre Schwester. DER STANDARD hat ihren bewegenden Text vertont. Den Originalartikel können Sie an dieser Stelle nachlesen. (red, 9.11.2020)

"Die Welt könnt ihr nicht ändern, euer Verhalten aber schon." Foto: imago images/Viennareport