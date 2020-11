Herbert Kickl äußert heftige Kritik am Innenministerium. Was an den Vorwürfen dran ist und wieso sie ihm gefährlich werden könnten

Herbert Kickl bei der Pressekonferenz vergangene Woche. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Ex-Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) macht seinem Nachfolger Karl Nehammer (ÖVP) schwere Vorwürfe: Rund um das Attentat in Wien sei jede Menge schiefgelaufen, der Innenminister deshalb rücktrittsreif. Was an den Anschuldigungen dran ist, was im Innenministerium falsch läuft und warum Kickl selbst die Vorwürfe noch zum Verhängnis werden könnten, erklärt Fabian Schmid vom STANDARD. (red, 9.11.2020)

