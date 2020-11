Daniil Medwedew ist nun erster Verfolger von Dominic Thiem. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Paris-Sieger Daniil Medwedew hat sich in der Tennis-Weltrangliste wie in der Vorwoche wieder um eine Position verbessert. Der Russe überholte den derzeit rekonvaleszenten Roger Federer und ist neue Nummer vier. Damit hat Dominic Thiem als Dritter einen neuen ersten Verfolger, auf Medwedew hat er vor den ATP Finals nun 2.155 Zähler Vorsprung.

Bei den Damen gab es in den Top Ten (noch) keine Veränderung, allerdings könnte die Nummer 1 von Linz, die Weißrussin Aryna Sabalenka, als derzeit Elfte in dieser Woche in die Top Ten vorstoßen. Dazu würde ihr der Einzug ins Viertelfinale auf der Gugl reichen. (APA, 9.11.2020)

Tennis-Weltranglisten vom Montag, 9. November 2020:

Herren:

1. ( 1) Novak Djokovic (SRB) 11.830 Pkt.

2. ( 2) Rafael Nadal (ESP) 9.850

3. ( 3) Dominic Thiem (AUT) 9.125

4. ( 5) Daniil Medwedew (RUS) 6.970

5. ( 4) Roger Federer (SUI) 6.630

6. ( 6) Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.925

7. ( 7) Alexander Zverev (GER) 5.525

8. ( 8) Andrej Rublew (RUS) 3.919

9. ( 9) Diego Schwartzman (ARG) 3.455

10. (10) Matteo Berrettini (ITA) 3.075

Weiter:

96. (95) Dennis Novak (AUT) 737

141. (143) Jurij Rodionov (AUT) 455

158. (158) Sebastian Ofner (AUT) 402

299. (299) Lucas Miedler (AUT) 150

Damen:

1. ( 1) Ashleigh Barty (AUS) 8.717

2. ( 2) Simona Halep (ROU) 7.255

3. ( 3) Naomi Osaka (JPN) 5.780

4. ( 4) Sofia Kenin (USA) 5.760

5. ( 5) Elina Switolina (UKR) 5.260

6. ( 6) Karolina Pliskova (CZE) 5.205

7. ( 7) Bianca Andreescu (CAN) 4.555

8. ( 8) Petra Kvitova (CZE) 4.516

9. ( 9) Kiki Bertens (NED) 4.505

10. (10) Serena Williams (USA) 4.080

Weiter:

11. (11) Aryna Sabalenka (BLR) 4.045 *

148. (146) Barbara Haas (AUT) 500

225. (225) Julia Grabher (AUT) 286

* Nummer 1 in Linz