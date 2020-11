Yakuza: Like a Dragon ist einer der Titel, die speziell bei der Framerate von der neuen Hardware profitiert.

Foto: SEGA

Zum Start der Xbox Series S/X wird mit neuartigen Begriffen wie Smart Delivery oder Quick Resume geworben. Und was ist eigentlich EA Play? Auch wenn die Dienste nicht exklusiv für Next-Gen-Konsolen sind, werden speziell Neukunden schnell den Überblick verlieren. Eine Übersicht soll helfen, die neuen Begriffe zum Start der Konsolen richtig einordnen zu können:

Smart Delivery

Wenn ein Spiel mit dem Hinweis "Smart Delivery" ausgestattet ist kann man sicher sein, dass man auf der eigenen Konsole die bestmögliche Version spielt. Kauft ihr zum Beispiel Assassin’s Creed Valhalla für die Xbox One, ersteht dann aber einige Wochen oder Monate später eine Series S/X, werden nötige Updates installiert, damit die Hardware bestmöglich ausgenutzt wird. Der Service funktioniert für digitale Versionen und physische Disks. Eine Internet-Verbindung ist für das Update nötig.

Zum Start unterstützen diesen Service Spiele wie Gears 5, Yakuza: Like a Dragon oder The Falconeer.

Quick Resume

Unterstützt ein Spiel diese Funktion, könnt ihr innerhalb weniger Sekunden zwischen installierten Spielen wechseln. Bestes Beispiel wäre ein Story-Game wie etwa Assassin’s Creed Valhalla. Man spielt und wird währenddessen von Freunden angeschrieben, ob man nicht eine Multiplayer-Runde Gears 5 spielen möchte. In nur wenigen Sekunden wechselt ihr auf das andere Spiel.

Habt ihr genug von Gears 5, wechselt ihr mit Druck auf die Assassin’s Creed Kachel im Menü wieder genau zu dem Punkt, an dem ihr das Spiel verlassen habt.

XboxDACH

Game Pass

Den Game Pass kennen Xbox-Spieler bereits seit einigen Jahren. Mit einem monatlichen Beitrag (9,99 Euro für PC oder Konsole, 12,99 Euro für beide Plattformen zusammen + Xbox Cloud Gaming) bekommt man Zugriff auf über 100 Spiele und immer wieder Rabatte auf Spiele, die nicht im Game Pass sind.

Die Stärke des Game Pass ist die Tatsache, dass viele aktuelle Titel in der Bibliothek vorhanden sind, neue Games aus dem Hause Microsoft (Halo, Forza, Gears of War, Ori, usw.) sogar ab dem Erscheinungstag. Zusätzlich gibt es mit dem Start der Series S/X auch noch EA Play im Katalog.

XboxDACH

EA Play (ehem. EA Access)

Über 6 Millionen zahlende Kunden hat der Abo-Service von Electronic Arts bereits. 2014 gestartet, zählen nach Playstation und Xbox seit 2020 auch Steam-User zur erreichbaren Zielgruppe. Ähnlich wie der Game Pass beinhaltet der Dienst zahlreiche EA-Titel, die kostenlos heruntergeladen werden können, etwa NFS Heat, FIFA 20 oder Rocket Arena. Neue Games, etwa FIFA 21, können vergünstigt gekauft oder 10 Stunden probegespielt werden. Aktuellster Zugang für EA Play ist Star Wars Jedi: Fallen Order, das vor rund einem Jahr für PS4 und Xbox One erschienen ist.

Ab 10. November 2020 ist EA Play Teil des Microsoft Game Pass Ultimate, das heißt, alle Vorteile des EA-Service ist für Game Pass Besitzer verfügbar. Für PC User ist der Dienst ab dem 15.12. verfügbar.



Xbox Cloud Gaming (ehem. Project xCloud)



Während Streaming bei Serien und Filmen bereits die technologische Gegenwart ist, genießt dieser Dienst bei Games u.a. aufgrund der hohen Datenmengen noch ein Nischendasein. Xbox Cloud Gaming ist vor ein paar Monaten bereits für die aktuelle Xbox-Generation gestartet und wird jetzt auf der Series S/X fortgesetzt.

XboxDACH

Dabei kann man ausgewählte Titel aus dem Game Pass, ca. 100 sollen es zum Start sein, dank des Cloud-Dienstes auf verschiedene Android-Endgeräte streamen. Durch EA Play kommen sieben Spiele dazu, darunter Mass Effect Andromeda oder Madden NFL 20.



Voraussetzung ist neben einem Xbox Controller, der via Bluetooth verbunden wird und einer Game Pass Ultimate Mitgliedschaft, eine sehr gute Internet-Verbindung.

Microsoft will zunehmend Touch-Steuerung ermöglichen. 10 Spiele, darunter Minecraft Dungeon und Killer Instinct, können so jetzt schon ohne Controller gespielt werden. Wie schnell weitere Titel diesem Angebot hinzugefügt werden ist unbekannt.

Tipp: Es gibt diverse Gaming-Clips zu kaufen, bei denen man Controller und Handy "zusammenstecken" kann. Alternativ bietet Razer den Kishi an, der euer Handy wie eine Nintendo Switch aussehen lässt und den Xbox Controller obsolet macht.

Der Razer Kishi macht aus eurem Handy eine kleine Spielkonsole. Foto: Razer

Abwärtskompatibilität und Apps



Als großes Plus führt Microsoft die Möglichkeit an, fast alle Games der Xbox-Geschichte auf der Xbox Series S/X abspielen zu können. Bis auf exklusive Kinect-Games der Xbox One, sollen Spiele der Xbox, der Xbox 360 und der Xbox One auf der neuen Hardware lauffähig sein.

Bezüglich Apps darf man bereits zum Start fast aus den Vollen schöpfen. Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, Youtube, Spotify, Twitch, Dazn und Orf TVthek finden sich im Store. Apple TV+ fehlt aber noch. (Alexander Amon, 10.11.2020)