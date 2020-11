Liebe Leserin, liebe Leser,

Mit einer Hyperloop-Kapsel soll man durch einen Vakuum-Tunnel einmal in 30 Minuten von New York nach Washington fahren können. Während es an der Machbarkeit nach wie vor Zweifel gibt, ist nun aber ein erster Meilenstein auf dem Weg dorthin geglückt. Virgin Hyperloop hat mit Erfolg die erste bemannte Testfahrt durchgeführt. Außerdem trollen Trump-Kritiker die "Wahlbetrugs-Hotline" der Trump-Kampagne mit Scherzanrufen. Und nach dem Terroranschlag in Wien gibt es auf EU-Ebene wieder einen Vorstoß in Richtung Verbot von verschlüsselter Messenger-Kommunikation.



Viel Freude beim Lesen!

Meilenstein: Virgin Hyperloop schloss erste bemannte Testfahrt erfolgreich ab

Trump-Gegner trollen "Wahlbetrugshotline" mit Scherzanrufen

Nach Terroranschlag in Wien: EU plant offenbar Verschlüsselungsverbot

"Spider-Man: Miles Morales" für die PS5 im Test: Die Spinne krabbelt jetzt flüssig

Bioware kündigt offiziell neues "Mass Effect" an

Jedes dritte Android-Gerät könnte bald Zugriff auf viele Webseiten verlieren

Electronic Arts: Mikrotransaktionen bringen drei Mal mehr ein als Spieleverkauf