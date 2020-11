In dieser Galerie: 2 Bilder Spaß an der frischen Luft und dazu viel Bewegung – Trailparks als Ausflugsziel mit Kindern in Lockdown-Zeiten. Foto: Wexl Trails In St. Corona am Wechsel stehen die Trails bis zur Kampsteiner Schwaig kostenlos zur Verfügung. Foto: Wexl Trails

St. Corona/Miesenbach – Als ob der Lockdown-Herbst nicht trist genug wäre, haben am vergangenen Wochenende die letzten noch geöffneten Bikeparks ihre Pforten geschlossen. Alle? Nein, denn die Trailparks im niederösterreichischen St. Corona am Wechsel sowie in Miesenbach in der Steiermark überraschen ihre Fans mit einem ganz besonderen Dankeschön: Sie halten die Strecken offen, warten sie und stellen sie zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung.

In der Steiermark stellt das Trailland seine Strecken zur Verfügung.

Die beiden Trailparks wollen sich mit dieser Aktion bei ihren Kunden für die – trotz Pandemie – erfolgreiche Sommersaison bedanken. So konnten in St. Corona heuer 30 Prozent mehr Tagesgäste begrüßt werden, obwohl heuer fast drei Monate an Betriebstagen wegen der Pandemie fehlten. Weil die Saison eigentlich bis Mitte November gedauert hätte, will man nun offen halten, so lange es geht, sprich: Schnee fällt.

Eigenverantwortung ist gefragt

Die Nutzung der Strecken erfolgt in beiden Trailparks auf eigene Gefahr, sprich die Rettungskette muss im Falle eines Unfalles selbst in Gang gesetzt werden. Und auch Aufstiegshilfen wie Schlepplift oder Shuttle stehen nicht zur Verfügung. Wegen des Lockdowns müssen zudem Gastronomie sowie Verleih vor Ort geschlossen bleiben – also Jause und Material sollte man selbst mitbringen.

Dafür wird Bewegung und Erholung in der Natur geboten. Die Betreiber bitten alle Biker, selbst für die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln zu sorgen. Im Freien ist das ohnehin kein großes Problem. "Am vergangenen Wochenende wurde unser kostenloses Angebot bereits sehr gut angenommen", berichtet Ines Buchgeher vom Trailpark in St. Corona am Wechsel. Trotz Andrangs verteilten sich die Gäste aber weitläufig. Vom Parkplatz bis zum Traileinstieg befinden sich alle Anlagen im Freien. So kam es zu keinen Problemen bei der Einhaltung der Sicherheitsabstände.

Angebot für Kinder

Gerade für Kinder bieten die Trailparks eine willkommene Gelegenheit, sich an der frischen Luft zu bewegen und dabei Spaß zu haben. In St. Corona ist der Mini-Bikepark ebenfalls gewartet und für kleine Ripper startklar. Nur auf den Transport am Zauberteppich müssen die Nachwuchsfahrerinnen und -Fahrer verzichten. Aber auch große Kinder kommen auf ihre Rechnung, denn beide Trailparks bieten richtig guter Jumplines für versierte Fahrerinnen und Fahrer. Vom Uphill-Flow bis zur einfachen Einsteiger-Line ist für wirklich jeden Geschmack etwas dabei.

Die genauen Infos zu den Trailparks sind auf den jeweiligen Homepages der Wexltrails in St. Corona und des Traillandes Miesenbach zu finden. In Niederösterreich ist nicht der gesamte Park geöffnet, da ab Mitte Oktober aus Rücksicht auf den Naturschutz der oberste Teil über der Kampsteiner Schwaig geschlossen wird. Diese Sperren sind unbedingt zu berücksichtigen. (Steffen Arora, 10.11.2020)