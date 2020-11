Russland und Türkei sollen dem aserbaidschanischen Staatschef zufolge für die Einhaltung des Abkommens sorgen. In Armenien kam es zu Ausschreitungen

In dieser Galerie: 2 Bilder In Armenien stürmten Demonstranten das Parlament: Sie sind mit dem Abkommen nicht zufrieden. Foto: EPA / VAHRAM BAGHDASARYAN Russlands Präsident Wladimir Putin will 1960 russische Soldaten und 90 Panzerfahrzeuge in die Region Berg-Karabach entsenden Foto: SPUTNIK / via REUTERS

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku – Nach wochenlangen heftigen Kämpfen um Bergkarabach haben sich Aserbaidschan und Armenien unter russischer Vermittlung auf eine Waffenruhe geeinigt. Die "vollständige" Feuerpause solle eine "dauerhafte" Beilegung des Konflikts ermöglichen, erklärte Russlands Präsident Wladimir Putin am Montagabend. Armeniens Regierungschef Nikol Paschinian nannte das Abkommen "unsäglich schmerzhaft", der aserbaidschanische Staatschef Ilham Aliyev bejubelte eine "Kapitulation" des Gegners. In Armeniens Hauptstadt Jerewan kam es wegen des Abkommens zu Ausschreitungen.

Der Konflikt zwischen den beiden ehemaligen Sowjetrepubliken um Bergkarabach war Ende September wieder voll entbrannt. Seither wurden nach offiziellen Angaben beider Konfliktparteien mehr als 1300 Menschen getötet, darunter dutzende Zivilisten. Die nun vereinbarte Waffenruhe trat in der Nacht auf Dienstag in Kraft.

Besetzte Gebiete bleiben

Nach Angaben Putins sieht das Abkommen vor, dass beide Seiten die derzeit von ihnen besetzten Gebiete weiter halten. Russische Soldaten sollen demnach im Rahmen einer Friedensmission entsandt worden, um an den Frontlinien zu patrouillieren und einen Korridor abzusichern, der Bergkarabach mit dem armenischen Staatsgebiet verbindet. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, ist die Entsendung von 1960 russischen Soldaten und 90 Panzerfahrzeugen geplant. Aliyev sprach der Agentur Interfax zufolge von einer gemeinsamen Friedensmission Russlands mit der Türkei. Wie viele türkische Soldaten eingesetzt werden sollen, sagte er nicht.

Paschinian nannte die Einigung in Onlinenetzwerk Facebook einen "unsäglich schmerzhaften Schritt für mich persönlich und für unser Volk". In das Abkommen habe er nach einer "eingehenden Analyse der militärischen Lage" eingewilligt.

"Kapitulation"

Aliyev sagte triumphierend in einer Fernsehansprache, Paschinian habe keine andere Wahl gehabt, als die "historische Vereinbarung" zu unterzeichnen. Der armenische Regierungschef sei dazu von einer "eisernen Hand" gezwungen worden. Es handle sich "im Wesentlichen um eine Kapitulation".

Die aserbaidschanischen Truppen hatten zuletzt große Geländegewinne erzielt. Am Sonntag verkündete Aliyev die "Befreiung" von Schuschi, der zweitgrößten Stadt in Bergkarabach. Schuschi liegt in den Bergen über der Regionalhauptstadt Stepanakert und entlang einer wichtigen Straße, die Bergkarabach mit Armenien verbindet.

Demonstranten stürmten Parlament

Paschinian hatte zwar am Montag noch erklärt, die Kämpfe um Schuscha gingen weiter. Doch ein Vertreter der örtlichen pro-armenischen Kräfte räumte ein, dass diese die Kontrolle über die Stadt verloren hätten.

Tausende Menschen demonstrierten in Jerewan gegen die Waffenruhe. Sie beschimpften Paschinian als "Verräter" und forderten seinen Rücktritt. Hunderte der Demonstranten stürmten den Regierungssitz und das Parlamentsgebäude, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP beobachtete. Im Regierungssitz verwüsteten sie Büros und zerschmetterten Fenster, im Parlament machten sie sich im Plenumsaal breit.

Abschuss vor Waffenruhe

Kurz vor Verkündung der Waffenruhe hatten die aserbaidschanischen Truppen einen russischen Militärhubschrauber abgeschossen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau wurden bei dem Vorfall nahe der russischen Grenze zu Aserbaidschan zwei Soldaten getötet und ein weiterer verletzt.

Das aserbaidschanische Außenministerium entschuldigte sich am Montagabend für den Abschuss und sprach von einem "tragischen Vorfall" und einem Versehen. Russland hat eine Militärbasis in Armenien, unterhält aber auch freundschaftliche Beziehungen zu Aserbaidschan.

Der Konflikt um Bergkarabach reicht bis in die Zeiten des Zerfalls der Sowjetunion zurück. Damals hatte die mehrheitlich von Armeniern bewohnte Region einseitig ihre Unabhängigkeit erklärt. Darauf folgte in den 90er Jahren ein Krieg mit 30.000 Toten. Die selbsternannte Republik Bergkarabach wird bis heute international nicht anerkannt und gilt völkerrechtlich als Teil Aserbaidschans. (APA, 10.11.2020)