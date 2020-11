Noch im November soll die neue Funktion verfügbar werden. Foto: Imago

Der weltweit meistgenutzte Messenger Whatsapp nimmt sich bald ein Beispiel an Signal und anderen Kommunikationstools. Nachdem man monatelang an der Implementierung selbstlöschender Nachrichten gearbeitet hat, soll dieses neue Feature demnächst für die eigenen Nutzer verfügbar werden.

Noch im Lauf des November soll es so weit sein, dann können Botschaften erstmals mit einem Haltbarkeitsdatum versehen werden, nach dessen Ablauf sie sich – fast wie in manchen Agentenkrimis – selbst zerstören.

Foto: Whatsapp

Sieben Tage Ablaufzeit

Eine Vorschau darauf gibt Whatsapp in einem Blogeintrag. In Privatchats kann jeder der beiden Teilnehmer die Funktion einschalten. In Gruppen obliegt dies den Admins. Den Zeitraum bis zur automatischen Löschung kann man – zumindest vorerst – nicht selbst definieren. Dieser wurde von Whatsapp auf eine Woche gesetzt. Die gewählte Formulierung weist aber darauf hin, dass man den Usern in Zukunft hier mehr Einstellungen bieten wird.

Whatsapp weist auch auf die Limitierungen der neuen Funktion hin. Nachrichten verschwinden zwar auch nach einer Woche, selbst wenn das Gegenüber oder manche Gruppenteilnehmer sie bis dahin nicht gelöscht haben, bleiben für diese aber möglicherweise über die Vorschau in den Whatsapp-Benachrichtigungen auch darüber hinaus lesbar. Und wenn jemand auf eine Nachricht mit dem Antwort-Feature reagiert, so ist das Zitat des Ausgangstexts mitsamt dieser Replik eine Woche lang sichtbar, selbst wenn der ursprüngliche Text, auf den reagiert wurde, bereits gelöscht ist.

Außerdem sind ablaufende Nachrichten nicht davor geschützt, als Screenshot, Foto oder per Kopie des Textes über seine festgelegte Existenzdauer hinaus gesichert zu werden. In Nachrichten integrierte Medien wie Fotos und Videos bleiben auch auf den Geräten der Empfänger, wenn diese in Whatsapp ihren automatischen Download aktiviert haben. (gpi, 10.11.2020)