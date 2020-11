In der Seitenstettengasse stieg ein Zeitungsausträger vom Rad. Nahm eine erloschene Kerze, zündete sie an einer noch brennenden an – und wiederholte das bei etlichen anderen. Er machte ein Foto, die Gasse hinauf: "Für meine Leute daheim. Alle sollen das sehen." Er schob. Ich ging. Alles andere wäre unpassend gewesen.

Am Schwedenplatz stand ein älteres Paar. Betend. Bevor sie gingen, bekreuzigten sie sich: "Do not hate", sagte die Frau auf Englisch zu mir, "if you do, they win." Es war sechs Uhr in der Früh. Laufen? Jetzt? Wie sollte das gehen? Nicht nur, weil meine Kehle zu war. Wieder die Frau: "Go, run! We have to live."

Ich trabte los.