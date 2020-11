Heute existieren noch einige Exemplare, die vor sich hinrosten oder in einem Museum ausgestellt sind. Im Hafen von Kaspijsk kann man ein ausgestelltes Exemplar finden. Oder, wie hier im Bild, in Moskau: Es ist ein Ekranoplan A-90 Orljonok, das sich im Russischen Marine-Museum am Chimki-Stausee befindet. (red, 11.11.2020)