Seit Beginn der Corona-Pandemie forschen über 200 Projektteams an einem Impfstoff. Foto: Imago

Eine Corona-Impfung scheint endlich in Reichweite: Der deutsche Impfstoffhersteller Biontech hat vielversprechende Testergebnisse veröffentlicht – in Zusammenarbeit mit dem US-Pharmariesen Pfizer wird schon auf die Zulassung hingearbeitet. Was wir über den Impfstoff wissen, wie gut er schützt und wann er auf den Markt kommen könnte, erklärt Klaus Taschwer vom STANDARD. (red, 10.11.2020)

