In diesem Fall sogar das richtige Four Seasons (Total Landscaping) Grafik: coopertom

"Bizarr" ist ein starkes Wort, das nur mit Bedacht eingesetzt werden sollte. Selten hat es aber besser gepasst als für das, was sich am Samstag in einem Vorort von Philadelphia abspielte. Eine ursprünglich für den lokalen Ableger der Luxus-Hotelkette "Four Seasons" gedachte Pressekonferenz von Trump-Anwalt Rudy Giuliani fand schlussendlich auf einem Parkplatz irgendwo im Nichts zwischen Sex-Shop und Krematorium statt – im Hinterhof einer Firma namens "Four Seasons Total Landscaping".



Die Namensähnlichkeit ließ schnell Vermutungen laut werden, dass sich jemand bei der Buchung grob vertan hat, eine Welle an Spott und öffentlicher Häme folgte. Dass die Pressekonferenz, die just parallel zur Verkündung des Wahlsiegs von Herausfordere Joe Biden stattfand, dann auch sonst nicht an Absurditäten arm war, verstärkte diesen Effekt noch.

Virtual Reality

Nun gibt es für all jene, die bei dem Event nicht live dabei sein konnten, die Möglichkeit den Ort zumindest virtuell zu erkunden, wie Buzzfeed berichtet. Youtuber coopertom hat die Location in VRChat nachgebaut – und zwar mit einer ziemlich beeindruckenden Detailliebe. Von den Trump/Pence-Plakaten an der Garagentür bis zur heruntergekommenen Fassade und einem Feuerwehrschlauch ist alles mit dabei.

Gefeiert wurde diese Leistung mit einem Launch-Event, zu dem alle Teilnehmer in virtuellen Tierkostümen gekommen sind – also als sogenannte "Furries". Ein für diese Ambiente durchaus passendes Outfit. Mit dem aktuellen Stand des virtuellen Orts will sich dessen Entwickler übrigens noch nicht zufrieden geben. Bald schon sollen auch der Sex Shop und das Krematorium virtuell erkundet werden können. (red, 10.11.2020)