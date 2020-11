EU-Wettbewerbskommissarin Vestager greift immer wieder gegen US-IT-Konzerne durch: So musste Google insgesamt acht Millionen Dollar zahlen, Apple 13 Milliarden. Foto: reuters

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager will am Dienstag eine Klage gegen den US-Konzern Amazon einreichen. Dabei geht es darum, dass das Unternehmen Nutzerdaten, die es auf seinem Online-Marktplatz sammelt, gegen andere Händler zu seinem Vorteil nutzen soll. Der Fokus liegt in der Rolle, die Amazon einnimmt – das Unternehmen agiert nämlich sowohl als Marktplatzanbieter als auch selbst als Verkäufer.

Vorteil



Amazon hat dabei einen Vorteil – das Unternehmen kann Informationen darüber sammeln, welche Produkte Kunden interessieren, wieviel sie dafür ausgeben würden, wer die großen Player am Markt sind – und auch, wie übersättigt er ist. So weiß Amazon auch, wann ein bestimmtes Segment einen neuen Teilnehmer vertragen könnte, der die Mitbewerber aussticht. Gemeinsam mit Amazons massiven finanziellen Möglichkeiten und seiner Strategie, nicht in Produkte selbst, sondern in Ökosystemen zu denken, kann die Firma zu einem günstigeren, weil künstlich geschaffenem – Preis als vor allem Neugründungen anbieten. Vor allem diese Datensammlung, die das Unternehmen über die Konkurrenz unternimmt, ist nun der EU-Kommission ein Dorn im Auge.

Die Firma wollte einen Bericht der "Financial Times" zu dem Wettbewerbsverfahren nicht kommentieren. In der Vergangenheit dementierte die Firma aber, dass sie anders agiere als andere Händler – schließlich würden etwa stationäre Händler auch Eigenmarken verkaufen, Online-Marktplätze seien überhaupt ein Bruchteil des Handelssektors.

Zuvor Google und Apple bestraft



Zusätzlich zu seinem Datenschatz hat Amazon im Vergleich zu den Unternehmen, die auf seinem Marktplatz verkaufen, einen unkomplizierten Vertriebsweg – und gleichzeitig die Möglichkeit, die eigenen Erzeugnisse aggressiv zu bewerben, während gleichwertige konkurrierende Produkte nach hinten verlegt werden.

Vestager greift in ihren Verfahren immer wieder gegen US-IT-Konzerne durch: So musste Google in drei verschiedenen Fällen insgesamt acht Millionen Dollar zahlen, Apple musste 13 Milliarden Dollar Steuern in Irland nachzahlen. (muz, 10.11.2020)