Das deutsche Biotechnologieunternehmen Biontech könnte mit einem neuen Impfstoff zum Corona-Bezwinger werden. Foto: epa

Bion... was? Das fragten sich bis vor kurzem noch viele, wenn die Rede auf Biontech kam. Das deutsche Biotechnologieunternehmen, das ausgeschrieben Biopharmaceutical New Technologies heißt, ist spätestens seit Bekanntgabe erheblicher Fortschritte bei der Entwicklung eines verträglichen Impfstoffs gegen Covid-19 in vieler Munde.

Biontech ist 2008 von dem deutsch-türkischen Ehepaar Uğur Şahin und Özlem Türeci gegründet worden. Mit dabei war und ist auch ein Österreicher: Christoph Huber. Alle drei sind Mediziner, alle drei hat der Zufall in Mainz zusammengeführt, alle drei sind noch mit an Bord.

Gründer mit Migrationshintergrund

Şahin (54), der einer Gastarbeiterfamilie aus dem Süden der Türkei entstammt, ist Vorstandschef, Türeci (53), Tochter eines vor Jahren aus Istanbul nach Deutschland ausgewanderten Mediziners, ist als Chief Medical Officer sozusagen die Chefärztin in der Vorstandsetage. Und Huber (76), ein Pionier der Krebsforschung, der viele Jahre Ordinarius für Innere Medizin und Leiter der III. Medizinischen Klinik und Poliklinik der Universitätsmedizin Mainz war, sitzt nach wie vor im Aufsichtsrat des Unternehmens. Und in Mainz, der beschaulichen Hauptstadt des Landes Rheinland-Pfalz, befindet sich unweit der Altstadt und des Geburtshauses des berühmtesten Stadtbewohners, Johannes Gutenberg, der Unternehmenssitz von Biontech.

Das Wissenschafterpaar Uğur Şahin und Özlem Türeci hat die Firma Biontech 2008 in Mainz gegründet. Foto: imago

Im Jänner habe er, so erzählte Şahin dem "Manager Magazin", in der britischen Fachzeitschrift "Lancet" zum ersten Mal über das unbekannte Virus und den Ausbruch in der chinesischen Stadt Wuhan gelesen. "Im April sind bei uns die Schulen dicht", habe er daraufhin zu seiner Frau Özlem gesagt. Da lag er freilich falsch, alles ging viel schneller.

Krebsimmuntherapien und mehr

Mit Biontech hingegen scheinen Şahin und Türeci goldrichtig zu liegen. Zunächst konzentrierte sich Biontech auf Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. Das Startkapital kam hauptsächlich von den Zwillingen Andreas und Thomas Strüngmann. Die Unternehmensgründer und die aus Oberbayern stammenden Investoren kannten einander bereits von der Mainzer Firma Ganymed. Auch die hat das Wissenschafterpaar Şahin/Türeci auf die Beine gestellt, auch in Ganymed steckte Geld der Zwillinge aus Oberbayern. Beide wissen, wie Pharma geht.

Die Strüngmann-Brüder bauten seit 1986 das Unternehmen Hexal in Holzkirchen bei München auf, das zum zweitgrößten Generika-Hersteller Deutschlands aufsteigen sollte. 2005 verkauften sie Hexal für 5,6 Milliarden Euro an den Schweizer Pharmakonzern Novartis. Vom Geschäft mit Medikamenten wollten die Zwillinge aber nicht lassen. In den vergangenen Jahren haben sie über ihre Beteiligungsgesellschaft Athos rund 1,3 Milliarden Euro in Biotech-Firmen gesteckt. Allein knapp 260 Millionen Euro flossen in die Mainzer Biontech.

Gang an die Technologiebörse Nasdaq

Im Oktober 2019 ging Biontech an die US-Technologiebörse Nasdaq. Noch mehr Geld kam ins Unternehmen. Athos-Chef Helmut Jeggle, der auch Aufsichtsratschef von Biontech ist, sagte der "Welt", hinsichtlich der Forschungsqualität könne Deutschland zwar im internationalen Vergleich mithalten. Aber nur in den USA gebe es solche Finanzierungsmöglichkeiten und genügend Interesse und Verständnis von Investoren, die sich auf diese sehr innovativen Technologien spezialisiert haben. Noch kurz vor dem Börsengang hatte auch die Stiftung von Microsoft-Gründer Bill Gates und dessen Frau Melinda umgerechnet 50 Millionen Euro in Biontech investiert.

Mitte Jänner 2020 schließlich, als das Coronavirus noch eine auf China beschränkte Bedrohung zu sein schien, startete Biontech das Entwicklungsprojekt "Lightspeed" (Lichtgeschwindigkeit) zur raschen Entwicklung eines gut verträglichen, potenten Impfstoffs gegen Sars-CoV-2. Das Projekt basiert auf der Boten-RNA-Technologie (mRNA), bei der diese Moleküle als Informationsträger zur Stimulierung des Immunsystems genutzt werden. Parallel dazu hat Biontech bereits massiv in den Ausbau der Produktionskapazitäten investiert.

Kooperation mit Pfizer

Wie in anderen Bereichen setzt das Mainzer Unternehmen auf Kooperationen mit großen Pharmafirmen: Gemeinsam mit dem US-Konzern Pfizer will es den Impfstoff zunächst in den USA und Europa entwickeln, während es für China eine Zusammenarbeit mit Fosun Pharma in Schanghai eingegangen ist. Beide Konzerne beteiligen sich finanziell an den enormen Entwicklungskosten. Weitere Mittel erhielt Biontech von der deutschen Regierung, der das Unternehmen im Gegenzug die Zurverfügungstellung von Impfdosen als Option zugesagt hat. Denn so vielversprechend ein Impfstoff sein mag, bis zur Markteinführung kostet er nur.

An der Goldgrube 12 lautet die Anschrift von Biontech in Mainz. Foto: imago

Biontech beschäftigt inzwischen zwar über 1.300 Mitarbeiter, verdient aber noch kein Geld: 2019 hat das Unternehmen bei einem Umsatz von knapp 109 Millionen Euro einen Verlust von fast 180 Millionen Euro geschrieben. Biontech hat noch kein einziges Medikament auf dem Markt, dafür diverseste Produktkandidaten, unter anderem gegen Krebserkrankungen, in klinischen Studien. Das Hauptaugenmerk gilt jetzt aber den Impfstoffkandidaten gegen Sars-CoV-2.

Goldgrube

In Mainz residiert Biontech übrigens an der Adresse An der Goldgrube 12. Eine Goldgrube könnte das Unternehmen nun auch für die Investoren werden. Die EU-Kommission hat am Dienstag bekanntgegeben, einen Vertrag zur Lieferung des Covid-Impfstoffs von Biontech und Pfizer fertig ausverhandelt zu haben. (Günther Strobl, 10.11.2020)