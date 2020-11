Christoph Feurstein moderierte auch das "Thema" zum Terroranschlag am Montag. Foto: Screenshot ORF-TVthek

Das ORF-Chronikmagazin "Thema" widmete sich am Montagabend möglichen Folgen der Videos vom Terroranschlag in Wien in sozialen Medien und auf Newsportalen. Den Beitrag illustrierten Ausschnitte von Handyvideos vom Schwedenplatz, der Seitenstettengasse mit Schüssen, dem berühmt gewordenen Ruf "Oaschloch" (und "Motherfucker") eines Anrainers und panisch flüchtenden Menschen. Die Videos lösten neuerliche Diskussionen auf Twitter aus.

Retraumatisierung könnten die Bilder bei Betroffenen auslösen, lautet etwa ein Vorwurf an die "Thema"-Redaktion und den ORF. Das Chronikmagazin zeigte nicht jene Erschießungsvideos, die "Oe24" und krone.at am Abend des Anschlags gebracht hatten.

DER STANDARD ersuchte über die ORF-Kommunikation die "Thema"-Redaktion um Stellungnahme zur Frage, warum sie diese Videos zum Beitrag brachte, und nach den Überlegungen dahinter. Bisher steht eine Antwort aus, sie wird nach Einlangen ergänzt. Sendungsverantwortliche ist Andrea Puschl, Christoph Feurstein moderiert die Sendung.

"Keine Videos mit dem Täter"

ORF-Fernseh-Magazinchefin Waltraud Langer begegnete Kritik auf Twitter mit: "Empfehle, einfach die Sendung anschauen. Viele Zeugen, Helfer, Expertinnen kamen zu Wort. Keine Videos mit dem Täter. Verstehe extrem gut, wie nah das Ereignis geht. Alles andere wäre unverständlich."

Der Beitrag referierte Werbestopps kommerzieller Kunden als Reaktion, befragte den Geschäftsführer des Presserats zum Negativrekord von 1.500 Beschwerden über die Videos. Der Medienexperte und -berater Peter Plaikner erklärte dazu in "Thema", die kommerziellen Werbestopps "könnten ein Signal für die öffentliche Verwaltung sein, dass Medien, die permanent gegen ethische Regeln des Journalismus verstoßen, auch nicht mehr vom Staat subventioniert werden". Wahrnehmbar ins Bild kam in dem Beitrag dazu nur "Oe24", nicht aber die "Krone".

Abgleichen mit Schreckensbildern im Kopf

Im Beitrag erklärte ein Jugendlicher seine entsetzte Wahrnehmung der Videos auf Social Media, die manche allein für Clicks und Likes online stellten. Die Psychologin Caroline Culen von der Österreichischen Liga für Kinder- und Jugendgesundheit berichtete, ihr hätten Jugendliche erklärt, es sei für sie wichtig gewesen, reale Bilder vom Anschlag zu sehen, um sie mit den "schrecklichen Bildern" in ihrem Kopf abzugleichen. Sie seien geradezu "erleichtert" gewesen, dass "auf den Videos nicht so viel zu sehen" war, wie sie sich vorgestellt hätten. (fid, 10.11.2020)