Hochwasserschutzsystem Mose

Beim Hochwasserschutz Mose (Abkürzung für Modulo Sperimentale Elettromeccanico) handelt es sich um im Meeresgrund verankerte und mit Scharnieren befestigte Stahltanks, die bei drohendem Hochwasser mit Druckluft gefüllt werden und sich dank des Auftriebs von selbst aufrichten. Die Tanks befinden sich bei den drei Laguneneingängen Bocca di Lido, Bocca di Malamocco und Bocca di Chioggia, wo sie das Meerwasser am Eindringen in die Lagune hindern. Begonnen wurden die Arbeiten am 5,5 Milliarden Euro teuren Hochwasserschutz im Jahr 2003 unter Silvio Berlusconi; der erste erfolgreiche Testlauf erfolgte im vergangenen Juli 2020 in Anwesenheit von Regierungschef Giuseppe Conte – mit vier Jahren Verspätung. Ob das Barrierensystem auch einem Rekordhochwasser wie jenem vom November 2019 standhalten wird, muss sich erst noch weisen.