Ab 19 Uhr lädt der Hersteller aus Cupertino zu seinem wohl letzten Event des Jahres, wir sind in Echtzeit dabei

Um 19 Uhr geht es los. Foto: Imago

Heute Abend gibt Apple sich wieder ein Stelldichein. Zum dritten Mal im Herbst wird das Unternehmen neue Produkte vorstellen. Nach den iPads im September und der iPhone 12-Serie im Oktober sind nun neue Macbooks an der Reihe.

Was genau gezeigt wird, bleibt abzuwarten. Gerüchteweise könnten gleich drei neue Laptops an den Start gehen und eventuell auch ein neues iPad Pro. Der Umstieg auf einen eigenen Prozessor – er soll Apple A14X heißen – leitet auch den Abschied vom langjährigen Partner Intel ein. Gleichzeitig wird Apple wohl auch macOS 11 "Big Sur" an den Start schicken.

Ab 19 Uhr

Wir sind an dieser Stelle mit einem live aktualisierten Bericht am Start, der alle relevanten Informationen zum heutigen Event zusammenfassen wird. Seien Sie dabei und posten Sie im Forum mit! (gpi, 10.11.2020)