18.30 MAGAZIN

Konkret: 5G-Tarife – was sie kosten Die großen Anbieter haben Tarife des neuen Mobilfunkstandards 5G bereits im Sortiment. Aber sind sie in Österreich tatsächlich schon nutzbar, und was kosten sie? Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Mama auf Entzug – Fürs Kind raus aus der Sucht Antje ist abhängig von Crystal und kämpft um ihre Töchter. Kommt sie nicht davon los, verliert sie die Mädchen an das Jugendamt. Hilfe soll das Dresdner Projekt "Mama denk an mich" bieten. Antje muss in zwölf Wochen clean sein. Bis 20.10, Arte

20.15 SOZIALDRAMA

Auferstehen (La prière, F 2016, Cédric Kahn) Der 22-jährige Thomas ist heroinabhängig. Um seine Drogensucht zu überwinden, schließt er sich einer katholischen Gemeinschaft an, die nur aus ehemaligen Süchtigen besteht und auf totale Enthaltsamkeit und Rückzug setzt. Der auch als Schauspieler aktive Regisseur Cédric Kahn erzählt vom verschlungenen Weg in ein neues Leben. Bis 22.00, Arte

20.15 FUSSBALL

Freundschaftliches Länderspiel Luxemburg – Österreich Live aus Luxemburg. Es kommentiert Boris Kastner-Jirka, als Moderator ist Rainer Pariasek im Einsatz, die Analyse kommt natürlich von Herbert Prohaska.

Bis 23.10, ORF 1

20.15 NACHHOLTERMIN

Vienna Blood: Der verlorene Sohn (A/D/GB 2020, Umut Dağ) Wer den neuen Vienna Blood-Film noch fertig sehen will, hat dazu heute Gelegenheit. Die ursprüngliche Ausstrahlung wurde wegen des Terroranschlags in Wien abgebrochen. Bis 21.50, ORF 2

22.00 MAGISCHER REALISMUS

Glücklich wie Lazzaro (Lazzaro felice, I/D/F 2019, Alice Rohrwacher) Wie ein Leibeigener lebt und arbeitet der gutmütige Lazzaro (Adriano Tardiolo) auf einer Tabakplantage, ohne einen Begriff von der modernen Welt und seiner Abhängigkeit zu haben. Aus einem Schlaf erwacht, landet er im sozialen Abseits der Stadt. Alice Rohrwacher hat mit ihrem Film über einen heiligen Narren eine anspielungsreiche Parabel geschaffen. Bis 0.00, Arte

Foto: tempesta srl/Hélène Louvart

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Attentat in Wien – Das internationale Netzwerk Auch wenn der Attentäter von Wien als Einzeltäter handelte, war er dennoch Teil eines internationalen islamistischen Netzwerks, das sich rege austauscht. Im Anschluss zeigt die Doku Behördenversagen – Chronik eines angekündigten Attentats um 23.25 die Aufarbeitung eines Anschlags in Dänemark vor fünf Jahren, der viele Parallelen zum Attentat in Wien aufweist.

Bis 0.15, ORF 2

22.50 DISKUSSION

Corona-Lockdown ohne Wirkung – Was kommt jetzt? Die Rufe nach stärkeren Einschränkungen werden immer lauter. Doch ist ein kompletter Stopp von Wirtschaft und Privatleben überhaupt möglich? Diese und andere Fragen diskutieren bei Corinna Milborn "Heute"-Herausgeberin Eva Dichand, Albertina-Direktor Albrecht Schröder, Mediziner Hans-Peter Hutter und Mathematiker Peter Markowich. Bis 23.50, Puls 4

23.25 REPORTAGE

Schwere Gewichte: Österreichs erfolgreichste Stemmerfamilie Andere mögen Briefmarken sammeln, die Fischers aus dem niederösterreichischen Rohrendorf hamstern Medaillen: Wie es ist, wenn eine gesamte Familie alles dem Gewichtheben unterordnet, zeigt Regisseurin Jennifer Rezny. Bis 0.10, ORF 1

Foto: ORF/Feuer und Flamme Film

(Karl Gedlicka, 11.11.2020)