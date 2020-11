Der Bundeskanzler traf Frankreichs Präsidenten zu einem Gespräch in Paris und nahm an einem Videocall mit Merkel, Rutte, Ratspräsident Michel und Kommissionspräsidentin von der Leyen teil

Kurz flog am Dienstag nach Paris, wo nach einem persönlichen Gespräch mit Macron auch eine Videokonferenz mit Merkel, EU-Ratspräsident Michel und Kommissionspräsidentin von der Leyen stattfand.

Paris/Wien – Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist am Dienstag nach Paris geflogen, wo nach einem persönlichen Gespräch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Élysée-Palast auch eine Videokonferenz mit Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel sowie EU-Ratspräsident Charles Michel und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stattfand. Auch der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte nahm an der Videokonferenz zu einer europäischen Antwort auf die Bedrohung durch den Terrorismus teil.

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz bezeichnete Macon die Terrorbedrohung eine europäische Realität, die ein rasches, gemeinsames Vorgehen fordere. Er trete für die Gründung eines internen EU-Sicherheitsrates ein. Man müsse die Grenzpolitik der Schengenzone überarbeiten, so Macron, dem pflichtete Kurz bei. Der österreichische Kanzler bedankte sich für die internationale Solidarität nach dem Anschlag in Wien und betonte die Dringlichkeit einer gemeinsamen Vorgehensweise gegen den Terrorismus. Kurz warnte, dass in den kommenden Jahren viele Syrien-Rückkehrer oder IS-Sympathisanten europäische Gefängnisse verlassen würden und nannte diese "tickende Zeitbomben". Man müsse deren Freiheiten einschränken, um "unsere Freiheit" zu schützen.

Zuvor hatte Kurz gesagt, er wolle gemeinsam mit Macron "Druck auf europäischer Ebene machen", um den "Kampf gegen islamistischen Terror und den politischen Islam" voranzutreiben. "Es müssen weiterreichende Maßnahmen gesetzt werden, damit wir in Europa sicher leben und unser Lebensmodell verteidigen können", sagte Kurz am Dienstag auf dem Flug zu seinem Treffen mit Macron in Paris.

Das Treffen war nach den Terroranschlägen von Wien Anfang der vergangenen Woche vereinbart worden, nachdem Macron Kurz noch am Abend des Attentats angerufen hatte. Ursprünglich war ein Besuch des französischen Präsidenten in Wien angedachten worden, letztlich wurde jedoch umdisponiert. (red, APA, 10.11.2020)