Schon Kinder haben Empathie füreinander – Eltern können das mit einigen simplen Fragen fördern. Foto: Getty Images/iStockphoto

Wie geht es eigentlich Ihrer besten Freundin?

Und wie geht es ihr wirklich?

In Zeiten der verkürzten Online-Kommunikation kann es schwierig sein, sich in seine Nächsten einzufühlen – ganz zu schweigen von den Menschen, die einem flüchtig oder gar nur virtuell über den Weg laufen. Doch gerade jetzt wäre es umso wichtiger, unseren Mitmenschen mit Empathie zu begegnen. Warum Mitgefühl glücklicher und gesünder macht, wie man es trainiert und wann zu viel Empathie gefährlich werden kann – all das und vieles mehr gibt es in der neuen Folge des "Besser leben"-Podcasts zu hören. (red, 12.11.2020)

