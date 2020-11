Terrorismus

Macron fordert nach Anti-Terror-Gipfel mit Kurz Schengen-Reform

Der Außengrenzschutz solle so gestärkt werden, sagte Frankreichs Präsident nach dem Treffen mit dem Kanzler in Paris. In einem Videocall mit den beiden demonstrierten Merkel, Rutte, Ratspräsident Michel und Kommissionspräsidentin von der Leyen Geschlossenheit