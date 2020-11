Beate Littig ist Soziologin am Institut für Höhere Studien (IHS) und Dozentin an der Universität Wien. Littig leitet am IHS die Forschungsgruppe Sozialökologische Transformationsforschung und beschäftigt sich dabei unter anderem mit den Themen nachhaltige Entwicklung, nachhaltige Arbeit und Gendergerechtigkeit.

Foto: IHS

