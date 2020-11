Bei der Razzia am Montag gab es 60 Hausdurchsuchungen – laut Medienberichten auch bei hochrangigen Ex-Vertretern der Islamischen Glaubensgemeinschaft

Rund 900 Polizeibeamte waren an der Operation Luxor beteiligt. Foto: APA/BMI

Im Zuge der Operation Luxor haben rund 900 Polizeibeamte am Montagmorgen 60 Hausdurchsuchungen in Österreich durchgeführt. Ziel waren Personen und Vereine, die die Muslimbruderschaft und die Hamas unterstützen sollen. Wie der STANDARD berichtete, sollen sich unter den Einvernommenen mehrere Personen aus dem Umfeld der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) befinden.

Prominente IGGÖ-Vertreter

Das Ö1-"Morgenjournal" konkretisierte nun am Mittwoch. Demnach soll es am Montag auch Razzien in drei Stiftungen gegeben haben. Eine davon gehöre einem ehemaligen IGGÖ-Präsidenten, ihr Beirat sei prominent besetzt mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.

Zudem soll es Hausdurchsuchungen bei zwei angeblichen Mitgründern der österreichischen Muslimbruderschaft – offiziell hat die Organisation keine Vertretung im Land – gegeben haben. Einer davon sei ein ehemaliger IGGÖ-Kulturreferent, der andere sei Finanzreferent der Islamischen Religionspädagogischen Akademie (IRPA). Diese ist in Österreich für die Ausbildung der islamischen Religionslehrer zuständig und gehört zur IGGÖ. Auch ein Politloge mit Schwerpunkt Islamophobieforschung war demnach im Visier der Ermittler, ebenso ein Start-up-Großinvestor.

Nach der Razzia wurden 30 Verdächtige einvernommen, Festnahmen gab es keine. Für sie gilt die Unschuldsvermutung. Anstoß der Razzia war der Verdacht der Terrorfinanzierung, der terroristischen Vereinigung, staatsfeindlicher Verbindungen und der Gründung einer kriminellen Organisation. Auch wegen Geldwäsche wird ermittelt.

25 Millionen Euro entdeckt

Neben besagten Stiftungen sollen die rund 900 Einsatzkräfte auch sieben Immobilienfirmen und sechs Kulturvereine durchsucht haben, darüber hinaus Wohnungen, Häuser, Vereinslokale und Geschäfte. Insgesamt sollen dabei über 25 Millionen Euro aufgefunden worden sein – in bar.

Laut "Kurier" führt der 185-seitige Ermittlungsakt auch einen Verein mit Standorten in Wien und Graz an. Ein Ex-Mitglied dieses Vereins soll demnach Verbindungen zum mittlerweile verstorbenen ägyptischen Präsidenten Mohammed Morsi, einem prominenten Muslimbruder, gehabt haben. Auf Videos soll darüber hinaus zu sehen sein, wie internationale Vertreter der Muslimbruderschaft in Wien Gast waren. (red, 11.11.2020)