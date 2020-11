Wien – Wirtschafts- und Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck verlieh am Dienstag den Staatspreis Werbung 2020 an Ogilvy & Mather, Hofer KG (Auftraggeber) und Satisfiction Media GmbH / Marx Tonkombinat (Filmproduktion) für den "Hofer Song" in der Kategorie Gesamtkampagne.

Weitere Preise gehen Lowe GGK Werbeagentur für Österreichische Lotterien GmbH (Auftraggeber), Filmhaus Wien Universa Filmproduktions GmbH (Filmproduktion) für "Lotto Bonus-Ziehung am Freitag, den 13." (Kategorie Werbefilm) und an die Agentur Gruppe im Park GmbH, Blinden- und Sehbehindertenverband Österreich (Auftraggeber) für "Blindenverband – Blinden mit offenen Augen begegnen" (Kategorie Print/Outdoor).

"Die in einem breiten Mediamix aufgesetzte Kampagne hat ganz Österreich zum Schmunzeln gebracht. Die humorvollen Spots und Sujets stellen die Diversität der Kundinnen und Kunden in den Vordergrund und vermitteln mit Augenzwinkern und Hüftschwung ihre Botschaft, in deren Mittelpunkt Preis-Leistungsverhältnis und Regionalität stehen", begründet die Jury den Staatspreis für den "Hofer Song".

Foto: screenshot, youtube, hofer

Die Auszeichnung des Werbefilms "LOTTO Bonus-Ziehung am Freitag, den 13." wurde von der Jury so begründet: "Mit hohem Tempo und viel Witz lässt dieser Spot alltägliche Bürosituationen auf spektakuläre Weise eskalieren. Mit einem humorvollen Skript und technisch gelungener filmischer Umsetzung wird dabei in Fortsetzung der bereits seit Jahren umgesetzten Werbelinie vermittelt, dass alles möglich ist und auf Pech oft Glück folgt."

Für die Jury bringt die innovative und einprägsame Awareness-Kampagne "Blindenverband – Blinden mit offenen Augen begegnen" Sehende und Nicht- bzw. eingeschränkt Sehende zusammen, indem die geläufige Schrift mit der Brailleschrift für Blinde kombiniert wird. "So wird ein sensibles Thema mit viel Optimismus im wahrsten Sinn des Wortes auf den Punkt gebracht."

Die Sonderpreise für regionale und KMU-Kampagnen gehen an:

Moon von der Agentur Wuger – Brands in Motion GmbH, Auftraggeber: Allmobil GmbH

TIROLER Sprüche für die Tiroler Versicherung, .Filmproduktion :P8 Hofherr

VO ÜS – Aus Vorarlberg. Nicht von irgendwo, Agentur: zurgams Kommunikationsagentur GmbH, Auftraggeber: VO ÜS Vorarlberger Limo Werk GmbH (red, 11.11.2020)