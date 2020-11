Bildungsminister Faßmann will den Präsenzunterricht mit allen Mitteln aufrechterhalten. Dafür stellte er am Mittwoch neue Testverfahren für Schüler vor

Bildungsminister Heinz Faßmann will den Präsenzunterricht an Schulen mit allen Mitteln aufrechterhalten. Foto: DerStandard / Matthias Cremer

Wien – Sowohl Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) als auch der Sonderbeauftragte im Gesundheitsministerium und Co-Vorsitzende der Corona-Ampelkommission, Clemens Martin Auer, haben sich am Mittwoch bei einer Pressekonferenz klar gegen eine Schließung von Schulen und Kindergärten ausgesprochen. Das sei wirklich die "Ultima Ratio", betonten beide. Die allgemeine Zahl der Neuinfektionen in der Bevölkerung sei jedoch "sehr hoch", die Lage "sehr, sehr ernst", sagte Auer.

Das Gesundheitsministerium teile die Position des Unterrichtsministeriums, dass ein Ende des Präsenzunterrichts für die Primar- und Sekundarstufen verhindert werden soll, "solange es irgendwie geht", sagte der Gesundheitsexperte.

Zur Frage, ob ein kompletter Lockdown notwendig wird, sagte Auer, das könne er noch nicht beurteilen, das komme darauf an, ob die Infektionszahlen weiter wie bisher steigen und wie sich die Krankenhauskapazitäten entwickeln. "Die Grenze ist, ob wir weiterhin rasant wachsen", sagte Auer. "Niemand will das, aber wenn die Zahlen sich anders entwickeln, dann ist es so, wie es ist." Am Freitag wird die Regierung über weitere Maßnahmen entscheiden.

Neue Testverfahren für Schulen

Um den Präsenzunterricht an Schulen aufrechtzuerhalten, brauche es schnellere Tests, sagte Bildungsminister Faßmann und stellte deshalb neue Testverfahren vor. Für diese Antigenschnelltests sollen mobile Teams an Schulen kommen, bei symptomatischen Kindern einen Nasen- oder Rachenabstrich nehmen und die Proben gleich vor Ort auswerten. Das Ergebnis liege dann innerhalb weniger Minuten vor, so Faßmann. Ist es positiv, wird die Gesundheitsbehörde eingeschaltet. Bei unter 14-Jährigen sollen die Tests nur mit Einverständnis der Eltern stattfinden.

Ein zweites Testverfahren, das das Warten auf Ergebnisse verkürzen soll, soll in sogenannten RT-Lamp-Bussen stattfinden. Dabei handle es sich um ein valides Testverfahren mit dem Vorteil, dass die Analyse schneller erfolge, und zwar ohne komplizierte Labortechniken, so Faßmann. Die Virusabnahme erfolgt, wie bei den bereits in Wien eingesetzten Gurgeltests, via Gurgelflüssigkeit. Das Ergebnis bekomme man dann durch Erhitzen, eine Farbveränderung zeigt an, ob das Ergebnis positiv oder negativ ist. Das Land Niederösterreich erkenne dieses Verfahren als einem PCR-Test gleichwertig an, betonte der Bildungsminister. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) überlegt, in allen niederösterreichischen Regionen ein solches Fahrzeug zur Verfügung zu stellen. (red, 11.11.2020)