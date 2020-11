Neu geschaffene Online-Konferenz will Eltern, Lehrer und Jugendliche in den Bereichen digitale Spiele, Karriere und E-Sport informieren

Spiele wie "Fortnite" fordern Erziehungsberechtigte, speziell jene, die selbst wenig mit digitalen Spielen zu tun haben.

Foto: playful solutions

In der FROG Week, die vom 23. bis zum 27. November stattfinden wird, sprechen Experten mit spezifischen Zielgruppen über die Herausforderungen digitaler Spiele. Ziel ist es, speziell in diesem schwierigen Jahr, den richtigen Umgang mit Videospielen zu lernen und sich bei Interesse auch um mögliche Ausbildungen in diesem Bereich zu informieren. Aufgrund der Covid-Pandemie findet das Event online statt.

Große Herausforderungen

Speziell in diesem Jahr ist das Thema Gaming aufgrund der Ausgangsbeschränkungen ein noch größeres geworden. Konstantin Mitgutsch, CEO vom FROG-Veranstalter playful solutions: "Vor ein paar Jahren hatten viele Lehrende und Eltern Sorge, dass Kinder zu viel Zeit mit digitalen Spielen und Medien verwenden. Seit Covid-19 sind diese Stimmen leiser geworden, die wirkliche Herausforderung hat aber erst begonnen."

Ziel sei laut Mitgutsch mit den unter den Bedingungen leidenden Zielgruppen ins Gespräch zu kommen. "Digitale Spiele können ein wertvoller Teil unserer Kultur und Gesellschaft sein, man muss sie aber ernst nehmen und einen sinnvollen Umgang kultivieren."

E-Sport fristet in Österreich ein Nischendasein – die beruflichen Möglichkeiten bleiben eingeschränkt. Foto: playful solutions

Praxisorientierte Vorträge

Speziell Eltern und Lehrer sehen sich schon seit Jahren mit Phänomenen wie Fortnite konfrontiert, die von heute auf morgen Kinder und Jugendliche an jeden erdenklichen Bildschirm fesseln und das oft zu lang. Besorgte Eltern und Lehrer, die didaktisch wertvolle Computerspiele in ihre Arbeit einbauen möchten, sind Zielgruppen der Veranstaltung.

Aber auch in den Bereichen E-Sport und den unterschiedlichen Karrieremöglichkeiten gibt es hierzulande noch großen Erklärungsbedarf. Auch hier sollen Experten in separten Vorträgen Hilfestellung geben.

Foto: playful solutions

Die Vorträge sind kostenlos. Eine Online-Anmeldung ist die einzige Voraussetzung, um teilzunehmen.

Forscher unter sich



Zum bereits 14. Mal wird zusätzlich die FROG abgehalten, eine vor allem akademische Konferenz, die sich speziell an Forschende in diesem Gebiet richtet. Die Anmeldung für dieses Event, das am 21. und 22. November stattfindet, ist separat.