Präsident Trump erinnert an das Märchen vom Kaiser, der keine Kleider mehr trägt. Dass er nackt ist, wollen ihm seine Parteifreunde aber noch nicht sagen. Foto: imago images/ZUMA Wire

Donald Trump hat die US-Präsidentschaftswahl gegen den demokratischen Herausforderer Joe Biden verloren. Das Problem daran: Trump will es nicht wahrhaben und wehrt sich mit allen Mitteln dagegen. Wie sich Trump mithilfe der Republikaner tatsächlich an der Macht halten könnte, wie die Regierung Biden mit Trump verfahren sollte und was dieser politische Ausnahmezustand in der US-amerikanischen Gesellschaft anrichtet, erklärt Eric Frey vom STANDARD. (red, 11.11.2020)

