Eine Woche nach dem islamistischen Terroranschlag in Wien schnürt die Bundesregierung nun ein umfassendes Antiterrorpaket, das auf Gefährder und den politischen Islam abzielt. Foto: AFP/Michel Euler

Wien – Eine gute Woche nach dem Terroranschlag in Wien traten am Mittwoch nach dem Ministerrat gleich fünf Regierungsmitglieder von Türkis-Grün im Kanzleramt an, um ihr soeben geschnürtes Antiterrorpaket zu präsentieren – es zielt auf Extremisten aller Art ab, aber allen voran auf gegen islamistische Gefährder und den politischen Islam. Eine Vielzahl an Maßnahmen soll schon bis Anfang Dezember ausgearbeitet werden. Die aufsehenerregendsten Punkte darunter: Eine vorbeugende elektronische Überwachung entlassener Gefährder und die Unterbringung terroristischer Straftäter im Maßnahmenvollzug. Dazu soll mit einem Straftatbestand zur Verbreitung des politischen Islam nachgeschäft werden und eine eigene Staatsanwaltschaft für Terrorfälle eingerichtet werden.

Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) rechnete vor, dass es in Österreich rund 300 Foreign Fighter gäbe, also Islamisten, die sich von hierzulande aus aufmachen wollten, in den Jihad nach Syrien, in den Irak oder andere Staaten zu ziehen. Ein Teil sei abgestoppt worden, weitere bei Kämpfen umgekommen, ein Gutteil davon säße nun hinter Gittern, aber eine nicht unbeträchtliche Anzahl befände sich nach Verbüßen ihrer Haftstrafe auf freiem Fuß. Der Kanzler sprach in Zusammenhang mit ihnen von "tickenden Zeitbomben."

Zum Vorhaben, dass Menschen, die sich an terroristischen Vereinigungen beteiligen, künftig im Maßnahmenvollzug untergebracht werden sollen, also wie geistig abnorme Rechtsbrecher behandelt werden sollen, erklärte Kurz, dass das für die Dauer gelten solle, solange diese Täter "nicht deradikalisiert sind".

Auch Neonazis im Visier

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) betonte, dass es Extremisten darum ginge, das Land zu spalten und zu destabilisieren – was ihnen nicht gelingen werde. Daher wende sich das Paket auch gegen Neonazis, denn diese hätten mit Islamisten "mehr gemeinsam als man glaubt".

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) stellte eine Neuaufstellung für den Verfassungsschutz sowie mehr Personal und Ressourcen in Aussicht – und er hielt fest: "Der Terror kennt keine Farbe, keine Seite und auch keine Religion."

Fonds für Angehörige und Opfer

Justizministerin Alma Zadic, derzeit wegen Corona in freiwilliger Selbstisolation, wurde per Video zugeschalten: Sie versprach, dass die Regierung, alles in ihrer Macht stehende tun werde, um einen Anschlag wie am 2. November in Wien künftig zu verhindern. Wie bei häuslicher Gewalt solle es künftig Fallkonferenzen, also von Behörden und Betreuern, zu einzelnen Gefährdern geben und die Akteure gegen den Terror miteinander besser vernetzt werden. Für die Opfer und Angehörigen des Anschlags in Wien werde es einen Fonds zu deren Betreuung geben, ebenso wie für andere Opfer von Extremismus.

Kampf dem politischen Islam

Kultusministerin Susanne Raab ließ damit aufhorchen, dass es strafrechtlich relevantes Verbot des politischen Islam in Österreich geben werde – bei dem das höchstmögliche Strafausmaß – gemeint war wohl lebenslänglich – ausgeschöpft werden könne. Wie dieses Verbot juristisch wasserdicht ausgestaltet werden könne, sodass davon nicht die Grundrechte beeinträchtigt werden, konnte sie noch nicht präzisieren. In ihrem Ressort ebenfalls ausgearbeitet wird eine Erweiterung des Verbots auch islamistischer Symbole, nachgeschärft wird auch bei der Auflösung extremistischer Vereine. Dazu ist eine Meldestelle eigens für den Cyberjihadismus geplant, um gewaltverherrlichende Inhalte im Netzt besser verfolgen zu könne.

Die geplanten Verschärfungen gliedern sich in verschiedene Themenbereiche auf. Sie haben nicht nur mit dem Terroranschlag in Wien, sondern auch mit der Operation Luxor rund um Terrorfinanzierung im Ausland zu tun. Ein Überblick:

Prävention von extremistischem Gedankengut

Es soll auch ein Imameverzeichnis samt Registrierung ausländischer Imame bei Tätigkeit in Österreich geben. Geldflüsse aus und nach Österreich sollen besser kontrolliert werden können, im Bildungsbereich ein Fokus auf Prävention gelegt werden.

Ermittlungsarbeit

Die BVT-Reform wird vorangetrieben; mehr Details sollen am Mittwochabend in einem Hintergrundgespräch im Innenministerium präsentiert werden. Es soll eine Art "Anti-Terror-Staatsanwaltschaft geben", konkret eine "Bündelung der Zuständigkeit" bei Staatsanwaltschaften und Gerichten. Das BVT soll "strafprozessuale Erkenntnisse" an die Justiz weitergeben müssen – das hätte wohl den versuchten Munitionskauf des Wiener Attentäters in der Slowakei umfasst.

Derzeit ist aber kein Bundestrojaner vorgesehen, also kein Eindringen in elektronische Geräte, um verschlüsselte Chats auszulesen – das ist allerdings auf EU-Ebene ein Thema.

Präventivhaft

Hier steht die heikelste Passage der vorgelegten Liste: Es soll eine "Möglichkeit der Unterbringung terroristischer Straftäter im Maßnahmenvollzug" geschaffen werden, die mit der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) konform geht. Dabei könnte es sich um eine Form der Präventivhaft handeln.

Der Maßnahmenvollzug wird im Strafvollzugsgesetz als "mit Freiheitsentziehung verbundenen vorbeugenden Maßnahmen" bezeichnet. So gibt es einen Paragraphen für "gefährliche Rückfallstäter", die abgehalten werden sollen, ihren "schädlichen Neigungen nachzugehen". Das fand in den vergangenen Jahrzehnten aber nur auf bei einer sehr geringen Anzahl von Fällen Anwendung. Geregelt ist Ähnliches auch für "geistig abnorme Rechtsbrecher", wobei hier therapeutische Maßnahmen erfolgen sollen.

Gefährder überwachen

Gefährder, die aus der Haft entlassen werden, sollen überwacht werden müssen – und zwar in Form einer "elektronischen Aufenthaltsüberwachung". Außerdem soll es vor der Entlassung Fallkonferenzen geben sowie eine verstärkte Berichtspflicht. Terrorverurteilte sollen auch nach der Haft Einschränkungen erfahren, zum Beispiel Reisebeschränkungen oder Führerscheinentzug. Außerdem ist die "konsequente Durchsetzung aller bestehenden Möglichkeiten des Entzugs staatlicher und finanzieller Leistungen" vorgesehen – dieser Passus könnte ebenfalls für Aufregung sorgen, da er dem Resozialisierungsgedanken entgegensteht.

Gesetzliche Verschärfungen bei Extremismus und Terror

Einige Paragrafen könnten verschärft werden: beispielsweise der Straftatbestand zur Bekämpfung des religiös motivierten politischen Extremismus, ebenso Geldwäsche und Terrorfinanzierung. Auch die Terrordelikte an sich sollen geprüft und gegebenenfalls erweitert werden.

Deradikalisierung

Es soll eine "verpflichtende Vollzugsplanung" mit individuellem Deradikalisierungsplan geben; eine Clearingstelle soll kontrollieren.

Waffengesetze

Wer eine terroristische Straftat begangen hat, soll ein lebenslanges Verbot des Besitzes und Erwerbs von Waffen und Munition erhalten. Außerdem soll bei der Neuausstellung von Waffenpässen die Extremismusdatei des Verfassungsschutzes konsultiert werden.

Auch Opposition in der Offensive

SPÖ-Klubvize Jörg Leichtfried will das Behördenversagen unter der Führung von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) parlamentarisch aufklären. "Jemand, der ein gutes Gewissen hat, reagiert in so einer Situation nicht so, dass er sofort andere Schuldige sieht", spielt Leichfried auf die türkise Kritik an der Justiz und an Nehammers Vor-Vorgänger Herbert Kickl (FPÖ) an.

So jemand würde auch nicht Informationen über Fehler erst scheibchenweise bekannt gibt, wenn sie schon bekannt sind. "Auch das ist ein Indiz, dass hier etwas faul ist im österreichischen Innenministerium", befindet der Sozialdemokrat. Die Genossen werden bei der Nationalratssitzung nächste Woche eine dringliche Anfrage an Nehammer stellen, die unter anderem klären soll, warum die Observation des späteren Attentäters nach dem Treffen mit ausländischen Jihadisten in Wien beendet wurde, welche Organisationen des Innenressorts mit der Causa beschäftigt waren und was der Innenminister hätte wissen müssen und was er gewusst hat.

Neos wollen BVT-Neugründung

Für Neos-Sicherheitssprecherin Stephanie Krisper ist eine "Neugründung" des BVT erforderlich. Es brauche mehr parlamentarische Kontrolle und weniger Parteipolitik im Verfassungsschutz. Dort gebe es "lebensgefährliche Baustellen", gefördert werden oft "nicht die besten, sondern die loyalsten" Mitarbeiter, so Krisper. Noch diese Woche wollen die Neos in einem geheimen Unterausschuss des Innenausschusses über die Reformpläne beim BVT informiert werden.

Auch die Untersuchungskommission zu Behördenversagen soll beim Parlament angesiedelt sein, forderte Krispers Klubkollege Douglas Hoyos. "Alle Akten müssen auf den Tisch kommen", so Hoyos. Mittlerweile hätten die Neos mehr als 120 Fragen an die Regierung gerichtet, aber auch neun Tage nach dem Anschlag habe man "keine Antworten". Für die Neos ist so gut wie sicher, dass es "Mithelfer" gegeben hat, die beispielsweise beim Waffenkauf aktiv gewesen seien.

(Fabian Schmid, Nina Weißensteiner, Jan Michael Marchart, 11.11.2020)