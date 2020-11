Kraniche fliegen über Österreich in den Süden

Wenn du am Himmel große Vögel siehst, dann könnten das Kraniche sein, die in den Süden fliegen. Über Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg sind ganz besonders viele Vögel unterwegs. Teilweise haben sie sich dort in Gruppen von bis zu 1500 Tieren zusammengeschlossen. Die Kraniche verbringen den Sommer in Skandinavien und Osteuropa, einige gibt es auch in Österreich. Im Herbst und Winter wird es ihnen dort aber zu kalt, daher fliegen sie in wärmere Gegenden in Frankreich, Spanien oder Nordafrika. Auf ihrer langen Reise müssen die Vögel auch einmal Pause machen. In Österreich machen viele Kraniche am Neusiedler See im Burgenland Rast. Die Vögel sind jedenfalls nicht zu übersehen: Sie werden bis zu 1,30 Meter hoch, und ihr Ruf gleicht einer Trompete.

Auf dem Weg nach Süden sind derzeit viele Kraniche über Österreich zu beobachten. Foto: Apa/Birdlife/Christoph Bosch

So kannst du deine liebsten Zootiere auch zu Hause sehen

Seit dem 3. November haben die Zoos und Tierparks in Österreich leider wieder geschlossen. Neuigkeiten über deine liebsten Tiere kannst du aber weiterhin erhalten. Der Tiergarten Schönbrunn (www.zoovienna.at), das Haus des Meeres in Wien (www.haus-des-meeres.at), der Zoo Hellbrunn in Salzburg (salzburg-zoo.at), der Alpenzoo Innsbruck (alpenzoo.at) oder auch die Tierwelt Herberstein (www.tierwelt-herberstein.at) zum Beispiel haben eigene Profile auf Instagram. Hier werden regelmäßig neue Fotos von den Zootieren gezeigt. Die Links zu den Instagram-Profilen findest du auf den Websites der Zoos. Viele Zoos haben auch eigene Youtube-Kanäle. Besonders viele Videos gibt es auf dem Kanal des Tiergarten Schönbrunn zu sehen. Hier erzählen Tierpfleger auch immer wieder von ihrer Arbeit. Natürlich haben auch viele andere Tierparks solche Seiten. Du kannst die Seiten gemeinsam mit deinen Eltern im Internet suchen und so die Zeit überbrücken, bis du die Tiere wieder selbst besuchen kannst.

Die Geparden im Zoo Schönbrunn können derzeit nur im Internet besucht werden. Foto:APA/Joe Klamar

Endlich einmal gute Corona-Nachrichten!

Bisher waren die Nachrichten rund um Corona eigentlich eher schlecht. Die Zahl der infizierten Menschen steigt seit Herbstbeginn wieder, und seit vergangener Woche sind Restaurants, Zoos und Hotels wieder geschlossen. Aber jetzt gibt es endlich wieder einmal eine gute Nachricht. Sie kommt von Wissenschaftern, die an einem Impfstoff forschen. Und zwar wurde nun ein Impfstoff gefunden, der sehr wirksam gegen das Coronavirus ist. Das heißt aber leider nicht, dass jetzt schon bald alle Menschen gegen Corona geimpft werden können. Denn zuerst muss der Impfstoff noch zugelassen werden. Bis man beim Arzt gegen eine bestimmte Krankheit geimpft werden kann, müssen Wissenschafter in vielen Tests sichergehen, dass es zu keinen unerwünschten Nebenwirkungen kommt. Wenn der Impfstoff von den zuständigen Behörden zugelassen worden ist, braucht es zudem einige Zeit, bis er in ausreichender Menge hergestellt ist. Wir müssen uns also noch ein bisschen gedulden. (Birgit Riegler, 12.11.2020)



Wissenschafter suchen schon seit vielen Monaten nach einem Impfstoff gegen Corona.Nun haben sie einen entwickelt, der sehr wirksam gegen die Krankheit ist.

Foto: Reuters/ Dado Ruvic