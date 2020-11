Für viele Jugendliche wird das eigene Zimmer zum Rückzugsort. Foto: denozy Getty Images/iStockphoto

Hitzige Wortgefechte, Unzugänglichkeit oder gegenseitiges Unverständnis – die Pubertät stellt nicht nur viele Jugendliche vor eine große Veränderung, die das spätere Leben formt und prägt. Auch Eltern sind in dieser Zeit oft ordentlich gefordert. Während sich manche Kinder den Teenagerjahren langsam nähern und diese dann weniger aufwühlend ausfallen als vielleicht erwartet, gibt es andere, die mit dem Einsetzen der Pubertät von heute auf morgen plötzlich wesensverändert sind.

Alles anders

Das kann besonders für Geschwister und Eltern schwierig sein, vor allem wenn der familiäre Zusammenhalt und die Beziehung untereinander sehr gut sind. Dann ist man umso mehr vor den Kopf gestoßen, wenn das Kind auf einmal kein Interesse mehr am gemeinsamen Leben hat, nichts erzählt oder gar Ausreden oder Lügen parat hat, um so wenig Einblick wie möglich in das Teenagerleben zu gewähren. Dieser User berichtet von seiner aktuellen Situation, in der Homeoffice und Homeschooling aufeinandertreffen:

Auch dieser User erinnert sich daran, dass diese Zeit tatsächlich sehr schwierig sein kann:

Wie gehen Sie mit der Pubertät Ihrer Kinder um?

Inwieweit hat sich Ihr Kind verändert? Hat das Einfluss auf das Familienleben und die Beziehung zu Ihrem Kind? Berichten Sie von Ihren Erfahrungen! (mawa, 18.11.2020)